港產勞烈斯北上　傳投梅州做「細佬2.0」

上季效力富力R＆F的前香港U23後衞勞烈斯（Vas），周五（12日）在Instagram上載自己北上抵達深圳的照片。據悉，此子即將加盟中甲梅州客家，待完成隔離檢疫後正式向新東家報到。

25歲的勞烈斯在香港出生，2015年於東方出道後，隨即被外借到夢想駿其。翌季他續被外借至標準灝天，在15場賽事中攻入2球。2017年Vas轉投富力R＆F，首季充當正選中堅，錄得17次上陣機會，惟自2018至19年球季開始成為副選，前季至上季結束僅有18次出場機會。

父母分別為英國和墨西哥人的勞烈斯，原本擁有英國和墨西哥國籍，但為符合資格代表香港隊，他3年前捨棄兩本護照，申請特區護照。終在同年成功入選港隊U23出戰亞運會，並協助香港殺入16強，及後更成為2018年港澳埠際賽冠軍成員之一。

自富力R＆F退出後，勞烈斯回復自由身，並一直自我操練維持狀態。據悉，Vas曾一直透過經理人到處叩門。適逢中甲梅州客家今季季初，將梁諾恆賣到浙江綠城，令梅州有意再次引入一位符合「港澳台內援」身分的香港球員，填補「細佬」離隊的空缺。經過多番考慮後，梅州最終在2至3個人選當中，揀選了相對年輕，而且身高腳長的勞烈斯。

據Vas的IG圖片顯示，他於周五（12日）由香港過境深圳，相信很大機會將轉投梅州客家。惟他需要先進行3周隔離檢疫，遂可向球隊報到。