祖雲達斯「玻」運亨通

2021年02月13日 12:01
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    波記今日(13日)大年初二，4大聯賽有唔少好戲碼陪大家開年，今次就睇中咗2場意甲，先講拿玻里主場鬥祖雲達斯。
    拿玻里上個月喺意超盃輸畀祖雲達斯0比2，今場仲有前鋒梅頓斯、後衞文奴拿斯同希沙積受傷，高列巴利同高林就因為之前確診現階段仲要接受隔離無法上陣，戰鬥力大打折扣。
    祖雲達斯剛剛喺意盃4強淘汰勁敵國際米蘭進身決賽，加上近7場聯賽贏6場，有力反客為主開客勝。
    另一場由AC米蘭作客鬥史柏斯亞，AC今季10場聯賽作客9勝1和，而且9次贏波都係由頭贏到尾，上半場已經領先對手，今場揀半場客勝。
    過關2x1
    (六)49 拿玻里 Vs 祖雲達斯 客勝
    (六)66 史柏斯亞 Vs AC米蘭 半場客勝
    賠率：3.5倍
    直播表
    周六8:30pm 英超 李斯特城Vs利物浦
    Now 621、 Now 611、
    周六9:00pm 西甲 CF格蘭納達Vs馬德里體育會
    Now 632
    周六10:00pm 意甲 拖連奴Vs熱拿亞
    Now 638、 有線654台、 有線614台、 無綫myTV Gold 301
    周六11:00pm 英超 水晶宮Vs般尼
    Now 621
    周六11:15pm 西甲 西維爾Vs侯爾斯卡
    Now 632
    周日1:00am 意甲 拿玻里Vs祖雲達斯
    Now 638、有線654、614、661、601台、無綫myTV Gold 301
    周日1:30am 英超 曼城Vs熱刺
    621-Now 621、 Now 611
    周日1:30am 西甲 伊巴Vs華拉度列
    Now 632
    周日3:45am 意甲 史柏斯亞VsAC米蘭
    Now 638、 有線654台、 有線614台、 無綫myTV Gold 301
    周日4:00am 英超 白禮頓Vs阿士東維拉
    621-Now 621
    周日4:00am 西甲 巴塞隆拿Vs艾拉維斯
    Now 632