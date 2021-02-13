祖雲達斯「玻」運亨通
2021年02月13日 12:01
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(Getty Images)
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波記今日(13日)大年初二，4大聯賽有唔少好戲碼陪大家開年，今次就睇中咗2場意甲，先講拿玻里主場鬥祖雲達斯。
拿玻里上個月喺意超盃輸畀祖雲達斯0比2，今場仲有前鋒梅頓斯、後衞文奴拿斯同希沙積受傷，高列巴利同高林就因為之前確診現階段仲要接受隔離無法上陣，戰鬥力大打折扣。
祖雲達斯剛剛喺意盃4強淘汰勁敵國際米蘭進身決賽，加上近7場聯賽贏6場，有力反客為主開客勝。
另一場由AC米蘭作客鬥史柏斯亞，AC今季10場聯賽作客9勝1和，而且9次贏波都係由頭贏到尾，上半場已經領先對手，今場揀半場客勝。
過關2x1
(六)49 拿玻里 Vs 祖雲達斯 客勝
(六)66 史柏斯亞 Vs AC米蘭 半場客勝
賠率：3.5倍
直播表
周六8:30pm 英超 李斯特城Vs利物浦
Now 621、 Now 611、
周六9:00pm 西甲 CF格蘭納達Vs馬德里體育會
Now 632
周六10:00pm 意甲 拖連奴Vs熱拿亞
Now 638、 有線654台、 有線614台、 無綫myTV Gold 301
周六11:00pm 英超 水晶宮Vs般尼
Now 621
周六11:15pm 西甲 西維爾Vs侯爾斯卡
Now 632
周日1:00am 意甲 拿玻里Vs祖雲達斯
Now 638、有線654、614、661、601台、無綫myTV Gold 301
周日1:30am 英超 曼城Vs熱刺
621-Now 621、 Now 611
周日1:30am 西甲 伊巴Vs華拉度列
Now 632
周日3:45am 意甲 史柏斯亞VsAC米蘭
Now 638、 有線654台、 有線614台、 無綫myTV Gold 301
周日4:00am 英超 白禮頓Vs阿士東維拉
621-Now 621
周日4:00am 西甲 巴塞隆拿Vs艾拉維斯
Now 632