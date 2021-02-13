祖雲達斯「玻」運亨通

波記今日(13日)大年初二，4大聯賽有唔少好戲碼陪大家開年，今次就睇中咗2場意甲，先講拿玻里主場鬥祖雲達斯。

拿玻里上個月喺意超盃輸畀祖雲達斯0比2，今場仲有前鋒梅頓斯、後衞文奴拿斯同希沙積受傷，高列巴利同高林就因為之前確診現階段仲要接受隔離無法上陣，戰鬥力大打折扣。

祖雲達斯剛剛喺意盃4強淘汰勁敵國際米蘭進身決賽，加上近7場聯賽贏6場，有力反客為主開客勝。

另一場由AC米蘭作客鬥史柏斯亞，AC今季10場聯賽作客9勝1和，而且9次贏波都係由頭贏到尾，上半場已經領先對手，今場揀半場客勝。

過關2x1

(六)49 拿玻里 Vs 祖雲達斯 客勝

(六)66 史柏斯亞 Vs AC米蘭 半場客勝

賠率：3.5倍

直播表

周六8:30pm 英超 李斯特城Vs利物浦

Now 621、 Now 611、

周六9:00pm 西甲 CF格蘭納達Vs馬德里體育會

Now 632

周六10:00pm 意甲 拖連奴Vs熱拿亞

Now 638、 有線654台、 有線614台、 無綫myTV Gold 301

周六11:00pm 英超 水晶宮Vs般尼

Now 621

周六11:15pm 西甲 西維爾Vs侯爾斯卡

Now 632

周日1:00am 意甲 拿玻里Vs祖雲達斯

Now 638、有線654、614、661、601台、無綫myTV Gold 301

周日1:30am 英超 曼城Vs熱刺

621-Now 621、 Now 611

周日1:30am 西甲 伊巴Vs華拉度列

Now 632

周日3:45am 意甲 史柏斯亞VsAC米蘭

Now 638、 有線654台、 有線614台、 無綫myTV Gold 301

周日4:00am 英超 白禮頓Vs阿士東維拉

621-Now 621

周日4:00am 西甲 巴塞隆拿Vs艾拉維斯

Now 632