大專女劍后符妤名祝同學「GPA過三爆四」

新正頭一眾學生運動員當然最希望身體健康「力如牛」、學業進步成績「牛氣沖天」，仲有當然唔可以偷懶，學似猛牛一樣勤力鍛鍊，力爭佳績！三位中學及大專學界的精英運動員符妤名、陳欣汶及何肇倫亦向各位拜年，祝各位學界叻仔叻女牛年升呢！

香港女子花劍代表 符妤名：希望牛年有比賽打

現年18歲的符珈嘉（Sophia）去年尾改名為符妤名，以新名字迎接牛年，希望帶來一點新氣象。目前是香港理工大學一年級生的Sophia去年決定放棄「U-Life」，並於7月進一步加強訓練，達到「全職運動員」每個月練足100小時的水平，時間表排得密密麻麻，更利用放飯時段上課，但她表示一切都值得，會一直向着巴黎奧運會進發。和其他運動員一樣，Sophia最希望「快點有比賽打」，現時香港排名第5的她短期目標放眼本地賽，「力爭重返成人組頭4」，眼見第4波疫情仍未受控，Sophia祝願港人「身體健康」，成績猛進GPA「過三爆四」。

香港游泳代表 何肇倫：今年想去世界賽闖一闖

今年的港九區D1學界游泳賽2月4日落實取消，中五的英華書院的「背泳王」何肇倫感到相當失望，「無辦法，現在又不能練水，這半年都有點頹廢。」這位15歲港隊未來之星愛上烹飪，調劑一下枯燥的生活，重整心情之後，他已準備好迎接挑戰，「最近都是溫書，有是就在家做體能訓練，原本2020年想去一些世界賽，希望今年有機會去。」何肇倫趁新年向港人送上祝福：「大家新年快樂、萬事如意、大吉大利，祝大家在亂流下平安！」

香港女子籃球代表 陳欣汶：希望更多人重視運動員

康文署籃球場封完又封，一班籃球員繼續用盡方法做其他訓練保持狀態，香港女子籃球隊的陳欣汶（Yannie）就是其中仍然堅持的一人。「牛年祝大家身體健康，萬事如意，希望快點可以在球場上和大家見面！」經過一年的努力，Yannie的身形健碩了不少，她希望比賽重開之時，能讓大家見到更強的自己:「很開心各方面的體能都有改善了！現在慢慢學習加強自己做得好的一兩項，為隊友製造機會、和她們合作都是我最想繼續進步的方面。」運動員的無奈，Yannie都看在眼內，「希望有更多人重視運動員這個專業。」