利物浦啞火　點攻得入李斯特城呀

初二(13日)開年飯好戲碼，李斯特城主場迎戰利物浦。李斯特城兩名防守大將卡斯泰尼及占士祖斯甸相繼受傷，領隊羅渣士將屯重兵穩住後防；利物浦近期啞火，近8場賽事7次開半場和，新春一於半場和氣生財。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

李斯特城啱啱喺周中英足盃16強，憑後備入替嘅伊恩拿祖於補時階段入波絕殺白禮頓，不過晉級卻帶來沉重代價，左閘占士祖斯甸撞傷，今仗上陣成疑，加上較早前受傷嘅右閘卡斯泰尼，「狐狸」後防頓失兩位大將。領隊羅渣士今場或於排陣上多花心思，將由「442」改為「3421」，利用尼日利亞防守中場尼迪迪做防線第一道屏障，比利時中場泰利文斯亦要墮後多參與防守工作。

事實上，李斯特城近績唔算突出，近4戰只贏兩場，所贏對手只係白禮頓及富咸，對狼隊就互交白券，主場鬥列斯聯更輸1比3。喺後防欠穩下，相信「狐狸」會先穩住後防，再靠占士麥迪臣、哈維班尼斯及占美華迪快速反擊發圍。

利物浦近況慢熱

利物浦鋒線「埃及文明」狀態低迷，只有穆罕默德沙拿係唯一能穩定取得士哥嘅前鋒，但由於迪亞高祖達剛傷愈狀態未足，主帥高普可謂變無可變。

睇番利物浦近況非常慢熱，成隊波撻極都撻唔着，連盃賽在內，近8場有7場開出半場和，其中5場半場同對手互交白卷，今晚作客對住踢穩守突擊嘅李斯特城，半場都難攞到甜頭，半場和為球迷送上新春賀禮。