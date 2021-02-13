曼城弗到漏　摩連奴「泊大巴」頂得住嗎

周日(14日)凌晨英超大戰，榜首曼城主場迎擊熱刺。曼城剛剛破紀錄15連勝，弗到漏油，熱刺領隊摩連奴梗係唔會硬碰硬咁蠢，而且佢哋啱啱喺英足盃出局，今仗一定泊大巴迎敵，加上近年聯賽碰頭旺少交收，2.5球嘅入球細值博。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

曼城周中英足盃淘汰史雲斯後，各項賽事豪取15連勝，打破1892年普雷斯頓嘅14連勝紀錄，成為史上最長連勝嘅英格蘭頂級聯賽球隊。不過「藍月亮」嚟緊惡戰連場，對完熱刺後，仲要連續作客愛華頓同阿仙奴，跟住歐聯硬撼慕遜加柏，確實需要適當嘅輪換。佢哋於聯賽已甩開次席曼聯5分，兼且打少1場，相信會踢得穩打穩紮，希望保住優勢。

今場雙方教頭哥迪奧拿同摩連奴屬老對手，若果只計英超，摩連奴取得4勝1和3負，稍佔上風。曼城依家連續22場不敗，對上一次輸波正正係不敵熱刺，證明「寸王」對哥帥特別有計。

不過熱刺上周英足盃加時輸畀愛華頓4比5，對於防守大過天嘅「寸王」嚟講，單場失5粒可謂奇恥大辱，絕不能重複犯錯，今仗一定踢得更保守。睇番兩軍近5次聯賽交手，有4次開2球或以下，2.5球嘅細盤有逾2倍分頭，相當抵玩。