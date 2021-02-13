前港超外援查維斯、古拿齊有新東家！

前香港飛馬、冠忠南區射手查維斯回歸母會黑鎮城！澳洲新南威爾士省半職業聯賽球隊黑鎮城，周五（12日）在社交媒體宣布簽入舊將「大水牛」查維斯。這名30歲澳洲籍前鋒，自去季停擺期間與冠忠南區解約後，一直未有班落，早前曾盛傳他會回港效力，惟最終未有成事。今次加盟黑鎮城，將會是「大水牛」第2次重返母會。

查維斯屬黑鎮城青訓產品，2010年正式提拔上一隊，之後曾短暫加盟澳職球隊中岸水手，效力1季後重返母會。2016年以亞援身份轉投香港飛馬，3年後轉會至冠忠南區，可惜受疫情影響，去年與球會解約。「大水牛」於香港球壇奮戰4年，各項賽事合共上陣85場，轟入51球，表現相當突出。

事隔5年重返澳洲球壇，這名體型健碩的中鋒坦言相當高興：「之前幫母會效力時，同咁多位高質素隊友，共同經歷嘅美好回憶仲好深刻，今季將專注幫球隊省番靚個招牌，贏多啲比賽，希望2021年可以拎到獎盃。」查維斯屬球會史上入球紀錄保持者，球會祝願他在球隊有更好的發揮。黑鎮城自2016年獲得當季總冠軍後，近年表現有所退步，上季聯賽更只排第6名，未能躋身季後賽，今次「大水牛」的回歸可謂相當及時。

除了「大水牛」有班落以外，前富力Ｒ＆Ｆ球員古拿，亦於早前加盟丹麥超級聯賽球隊桑德捷斯基。32歲的布基納法索國腳古拿司職中場，2019年來港加盟富力，各項賽事上陣22場，交出1入球、2助攻。桑德捷斯基目前排在聯賽榜前列位置，僅落後榜首7分，古拿的加盟將能令這支丹超球隊的實力進一步增強。