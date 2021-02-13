巴塞為慳錢　唔可以再用古仔迪比利

巴塞隆拿今日時唔同往日，呢支昔日歐洲豪門現今面臨財困，出糧都成問題，隊中2位貴價球星菲臘比古天奴同奧士文尼迪比利嘅上陣時間都要諗過度過，以免激活轉會條款，又要向原屬球會畀一大筆錢。

西班牙傳媒報道，奧士文尼迪比利喺巴塞效力3年半，已累積達到99場，只要再上陣1場就會達到100場，激活轉會條款要向原屬球會多蒙特支付500萬歐元(約4700萬港元)。

500萬歐元對以前嘅巴塞嚟講，根本唔志在，但依家嘅巴塞就係百上加斤。2017年巴塞從多蒙特簽入迪比利，轉會費總值1.35億歐元，而首筆轉會費只係9000萬歐元，其餘條款要等待激活先至要畀，例如今次嘅累積上陣100場就係條款之一，達標後就要畀500萬歐元。

至於菲臘比古天奴2018年初由利物浦轉投巴塞，轉會費總值1.42億鎊，同樣係要達成所有條件先會畀足，例如古仔上季以外借身份協助拜仁奪得歐聯冠軍，就激活咗歐聯條款搞到巴塞要向利物浦支付500萬歐元。

至於另一條款就係上陣場次，只要上陣達到90場，而每場上陣時間超過45分鐘，巴塞就要向利物浦支付500萬歐元，現時古仔為巴塞上陣場次而又能滿足上述條件係68場，距離達標已經好接近。