艾利臣比加又出事！利物浦聯賽3連敗

英超周六早場，利物浦門將艾利臣比加賽事末段出現致命失誤，結果作客以1比3不敵李斯特城，「紅軍」聯賽3連敗，衞冕機會渺茫，李斯特城全取3分後，暫時壓過曼聯升上第2。

利物浦今仗起用冬窗期間簽入嘅土耳其小將中堅奧辛卡巴克，與隊長佐敦軒達臣合作鎮守中路，上仗孭鑊嘅巴西門將艾利臣比加仍然在陣，中場居迪斯鍾斯及占士米拿同時上陣，收起堤亞高艾簡達拿，前鋒線有「埃及文明」；李斯特城兩大球星占美華迪及占士麥迪臣正選亮相，不過占士祖斯甸受傷提早收咧，其位置由列卡度彭利拿取代。

開賽初段利物浦搶攻，但較搶鏡嘅係李斯特城一腳試探，當時利物浦全軍壓上，占士麥迪臣後場得球後，未過中圈就起腳笠射，不過艾利臣比加及時返後沒收，未有構成威脅。17分鐘，占士米拿傷出，由堤亞高艾簡達拿入替，有少少打亂部署，28分鐘利物浦一次攻勢，羅拔圖法明奴近門勁射，被卡斯柏舒米高「大字形」擋出。39分鐘利物浦另一次攻勢，安德魯羅拔臣右路勁射省中人貼柱出界。

上半場李斯特城並非全程捱打，占美華迪一頭一腳都極具威脅，其中43分鐘一次埋門，在奧辛卡巴克貼身追緊纏下射中楣，紅軍逃過一劫。

利物浦下半場初段再度壓上，57分鐘，阿歷山大阿諾特禁區頂主射罰球，可惜中楣彈出。68分鐘，阿歷山士阿諾特放冷箭被擋出不遠，佢衝前引球右路傳中，羅拔圖法明奴前柱後腳妙傳，穆罕默德沙拿接應射遠柱死角入網，利物浦領先1比0。79分鐘出現戲刻性一幕，先係李斯特城左路來犯，禁區邊博得罰球，當時球證一度判12碼，後經VAR推翻，占士麥迪臣主射直射入網，雖然旁證舉旗示意有人越位，但經VAR判定入球有效，李斯特城扳平1比1。

3分鐘後，艾利臣比加出迎對方長傳，與奧辛卡巴克相撞，占美華迪輕易射入空門，李斯特城反超前2比1，2分鐘後紅軍又犯錯，入波功臣穆罕默德沙拿喺中場直接交波畀李斯特城球員，畀「狐狸」打反擊，哈維班尼斯埋齋射成3比1完場。

利物浦上次英超3連敗，是在2014年11月，連輸畀紐卡素、車路士及水晶宮，當時利物浦領隊正正就是今仗李斯特城主帥羅渣士。