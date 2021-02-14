曼城大炒熱刺3蛋　創119年紀錄

曼城銳不可當，喺周日(14日)凌晨英超主場以3比0大勝熱刺，各項賽事16連勝，並且自1902年以來，首次取得聯賽主場6連勝兼不失球。根度簡一手創造3個入球，包括博到12碼，以及射入2球，踢出球王級水準。

熱刺原本有機會先開紀錄，踢到14分鐘，哈利卡尼主射罰球，可惜中柱彈出。曼城避過一劫，果然有後福，喺23分鐘打破缺口，根度簡喺禁區左路被熱刺中場賀積查治踢跌，球證吹罰12碼。

由於根度簡上輪英超對利物浦一役射失12碼，今次改由洛迪卡斯簡迪主射，果然冇甩拖，為曼城打開紀錄，亦係佢近1年首次喺聯賽入波。

雖然根度簡失去「劊子手」資格，但呢位英超1月最佳球員狀態大勇，下半場梅開二度，先係接應史達寧傳送，近門射入，之後再接應門將艾達臣摩拉斯長傳，瀟灑扭到熱刺中堅達雲臣山齊士跌低，射成3比0。

根度簡今季英超已經有11球進帳，係佢球員生涯首次單季聯賽入波達雙位數，並成為陣中首席射手，對1位中場球員而言，實在難能可貴。

曼城贏波之後，領先第2位李斯特城7分，兼踢少1場。