巴塞西甲7連勝！美斯成近10年遠射王

周日(14日)凌晨西甲，巴塞隆拿主場以5比1大勝艾拉維斯，球王美斯踢出今季代表作，兩次喺禁區外，以招牌式左腳勁射破網。呢位阿根廷國腳近10年西甲，有66次喺禁區外射入網，成為西甲近10年「遠射王」，為周三(17日)凌晨歐聯16強首回合主場對巴黎聖日耳門壯行色。

巴塞隆拿踏入2021年之後，表現全面復甦，今場盡顯「地上最強」火力，29分鐘由法蘭斯高查卡奧射入打開紀錄。上半場補時，美斯個人表演，起腳遠射中柱完右柱，再中左柱入網。

換邊後初段，艾拉維斯由路爾斯列奧查射入追番1球，但始終抵擋唔住巴塞強大火力，美斯單刀被門將費蘭度柏捷高擋出後，法蘭斯高查卡奧衝前補射入網，呢位21歲葡萄牙新星個人梅開二度。

跟住美斯又係盤球前進後，喺禁區頂一腳勁射入網，取得今季西甲第15個入球，亦係佢自2019年12月之後，首次係1場西甲禁區外射入2球。

臨完場前10分鐘，巴塞後衞祖尼亞費普近門射成5比1。巴塞隆拿今年7場聯賽全勝，但仍然落後榜首馬體會8分，兼踢多1場。