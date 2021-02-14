阿仙奴列斯聯仝人　祝大家出入平安

周日其中一場焦點賽事，梗係英超中游對決，阿仙奴主場硬撼列斯聯。 阿仙奴中場湯馬士柏迪再度受傷，後衞基蘭泰亞尼又未好番，隊長奧巴美揚亦唔弗，今場一定先做好防守。

列斯聯雖然進攻大過天，但傷兵勁多確有影響，睇番佢哋近7場只入8粒，攻力確係冇季初咁銳利，加上阿仙奴主場入局慢，近4次主場出擊，竟然有3場食白果，而4場全開半場和，半場和有買趁早。

名家：法達斯維

直播表

周日1:05pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 中岸水手

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周日7:30pm 意甲 羅馬 Vs 烏甸尼斯

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周日8:00pm 英超 修咸頓 Vs 狼隊

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周日8:30pm 德乙 波琴 Vs 布倫瑞克

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周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 皇家蘇斯達

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周日10:00pm 英超 西布朗 Vs 曼聯

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周日10:00pm 意甲 卡利亞里 Vs 阿特蘭大

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周日10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 費倫天拿

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周日11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 華倫西亞

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周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 列斯聯

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周一1:00am 意甲 克羅托內 Vs 薩斯索羅

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周一1:30am 西甲 利雲特 Vs 奧沙辛拿

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周一3:00am 英超 愛華頓 Vs 富咸

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周一3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 拉素

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周一4:00am 西甲 維拉利爾 Vs 貝迪斯

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