阿仙奴列斯聯仝人　祝大家出入平安

2021年02月14日 12:00
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    周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 列斯聯
    澳職開鑼，即上《澳職刨績王》：https://win.on.cc/football/league/aleague/index.html　
    周日其中一場焦點賽事，梗係英超中游對決，阿仙奴主場硬撼列斯聯。 阿仙奴中場湯馬士柏迪再度受傷，後衞基蘭泰亞尼又未好番，隊長奧巴美揚亦唔弗，今場一定先做好防守。
    列斯聯雖然進攻大過天，但傷兵勁多確有影響，睇番佢哋近7場只入8粒，攻力確係冇季初咁銳利，加上阿仙奴主場入局慢，近4次主場出擊，竟然有3場食白果，而4場全開半場和，半場和有買趁早。
    名家：法達斯維
    直播表
    周日1:05pm 澳職 威靈頓鳳凰 Vs 中岸水手
    myTV SUPER
    周日7:30pm 意甲 羅馬 Vs 烏甸尼斯
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周日8:00pm 英超 修咸頓 Vs 狼隊
    Now621
    周日8:30pm 德乙 波琴 Vs 布倫瑞克
    on.cc東網
    周日9:00pm 西甲 基達菲 Vs 皇家蘇斯達
    Now632
    周日10:00pm 英超 西布朗 Vs 曼聯
    Now621
    周日10:00pm 意甲 卡利亞里 Vs 阿特蘭大
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周日10:00pm 意甲 森多利亞 Vs 費倫天拿
    myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台
    周日11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 華倫西亞
    Now632、611
    周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 列斯聯
    Now621
    周一1:00am 意甲 克羅托內 Vs 薩斯索羅
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
    周一1:30am 西甲 利雲特 Vs 奧沙辛拿
    Now 632
    周一3:00am 英超 愛華頓 Vs 富咸
    Now 621
    周一3:45am 意甲 國際米蘭 Vs 拉素
    myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、661、601台
    周一4:00am 西甲 維拉利爾 Vs 貝迪斯
    Now 632