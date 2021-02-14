C朗射極唔入！祖記失分終止３連勝

祖雲達斯周六深夜對住拿玻里，即使C朗4次射正，但全被拿玻里門將化解，祖記更要輸個12碼，最終以0比1落敗，終止3連勝，喺意甲排名被拿玻里直迫，暫列第3位；祖記即將r喺周三(17日)出戰歐聯16強首回合作客波圖，希望佢哋重新調整再拼過。

拿玻里多位主力受傷，門將奧斯賓拿又喺熱身時拉傷右大腿，改由阿歷斯美列特把關，而今仗祖記隊長基亞連尼嘅第400場意甲，但卻成為球隊輸波關鍵，31分鐘對方後衞拉亞馬尼投訴被基亞連尼打臉，球證經VAR重播之後吹罰，基亞連尼食張黃牌，祖記仲要輸個12碼，由恩斯治尼主射入網。

即使由C朗拍住艾華路莫拉達，不斷強攻，至63分鐘祖記左邊角球，艾華路莫拉達門前掃射入網，但基亞連尼因越位在先，入球無效；今場C朗9射4中目標，但可惜都難破拿玻里門將阿歷斯美列特嘅十字關。

祖記最終輸1粒，係佢哋自去年12月22日之來，首次失分，目前以42分排名第3，距離榜首嘅AC米蘭7分，但被同樣獲得40分嘅拿玻里、羅馬及拉素直迫，僅有兩分嘅優勢。