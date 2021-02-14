慘上加慘！中超球員被拖糧仲要收律師信

中超球會拖糧一向不是新鮮事，但近日在內地發生的武漢卓爾被指拖糧事件，卻鬧出一場「羅生門」。球員周通、江子磊等在網絡上指控球會拖欠薪酬，球會卻在社交媒體堅決否認，更稱將訴諸法律，向有關人士提告！

近日武漢卓爾球員周通、江子磊和劉毅於微博發文表示，自己遭球會拖欠薪酬。據周通的帖文指，球會曾在上季對浙江綠城的護級戰首回合後，向球員承諾若最終護級成功，將發放5,000萬人民幣的獎金。雖然武漢卓爾最終以兩回合3比2勝出，逃離降班命運，惟周通指控球會未有兌現承諾發放獎金，更大爆武漢近年經常拖糧，短則1、2個月，長則拖近4個月：「欠債還錢天經地義，武漢的3年我每一分鐘的比賽訓練都是全力以赴，我值得得到尊重，得到我的血汗錢！」

欠薪傳聞爆出後，武漢卓爾會方隨即於微博反擊！宣稱已發放上季所有人工及獎金，不存在欠薪的問題。至於有關護級獎金方面，武漢表示僅會獎賞給「有貢獻、忠誠度高」的球員，更直言會向詆毀球會班主及管理層的人士，採取法律行動，矛頭直指周通等追糧苦主。

值得一提的是，武漢卓爾在微博發出的官方回應措辭甚具冒犯性：「對不起，還是要說，某些前球員，你沒有資格拿這個獎，你還厚著臉皮要，就聞所未聞了。你如果還沒醒，就繼續叫吧。反正我們要陪家人和朋友過年去了。」這與一般球會官方聲明風格大相逕庭，內容被網民形容為「公關災難」。

正當勞資雙方鬧得熱烘烘之際，內地報章《天津日報》卻「突破盲點」指出，武漢卓爾的5,000萬護級獎金不論有否發放，都已經違反足協有關獎金的規定，或會對球會作出懲處，看來武漢卓爾現在更是煩上加煩！