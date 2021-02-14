曼聯當旺　作客西布朗心想事成

初三赤口英超連場激戰，重頭戲紅魔鬼曼聯作客護級球隊西布朗；曼聯上場英足盃搏足120分鐘，嚟緊又要出戰歐霸盃32強，對住近況、士氣同樣低落嘅西布朗正係回氣好時機；不過翻查紀錄，曼聯今季11場聯賽作客只有1次能夠淨勝3球或以上，讓球主客和曼讓二球太辣，轉捧2.5球入球細更佳。（Now 621周日晚10時直播）

未計周六成績，曼聯落後榜首曼城5分兼多踢1場，只比李斯特城多2分，可謂腹背受敵，為保前列位置實不容有失。

紅魔有歐霸後顧未必去盡

不過曼聯上周中喺英足盃同韋斯咸激戰120分鐘，除中場靈魂般奴費南迪斯後備落場，其餘主力包括哈利馬古尼、域陀連迪路夫、費特洛迪古斯及拉舒福特均踢足全場，為保留體力，應付嚟緊周五凌晨舉行嘅歐霸32強首回合對皇家蘇斯達，今仗未必會去得太盡，一旦取得領先隨時收籌。

西布朗今季長期積弱，就算搵來有「護級專家」之稱嘅「大Sam」艾拿戴斯執教都冇咩起色，「大Sam」上任後西布朗10場聯賽僅1勝2和7負，其中近5場輸4場，落後身處護級安全區嘅般尼11分，想喺曼聯身上偷雞唔容易，不過考慮到曼聯有歐霸後顧，加上近4次交鋒曼聯從未試過淨勝2球或以上，讓球主客和曼聯讓二球略嫌太多。雙方近8次交手入球數字都偏低，有7次總入球開2球或以下，包括今季首循環曼聯主場小勝1比0，轉捧入球細更划算。

●笛子波童

雙方近8次聯賽總入球統計

87.5%

2球或以下

西布朗(左至加)

1森莊士東

14干拿唐辛 5基爾巴特利 6森美艾查爾 22比迪亞

29卡蘭格蘭 18干拿加歷查 19梳亞斯 30美蘭尼爾斯 23辛迪加斯

17麥巴耶戴亞尼

曼聯(右至左)

1迪基亞

29雲比沙卡 5哈利馬古尼 2域陀連迪路夫 23勞基梳爾

17費特洛迪古斯 39麥湯米尼

10拉舒福特 18般奴費南迪斯 11格連活特

7卡雲尼