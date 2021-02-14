尼馬養傷　2位副選發威做PSG贏波功臣

尼馬、迪馬利亞養傷之下，巴黎聖日耳門(PSG)後備力量發威，喺周日(14日)凌晨法甲，憑2位副選達斯拿、摩斯堅恩各入1球，主場以2比1擊敗尼斯。PSG將於周三(17日)凌晨歐聯16強首回合作客巴塞隆拿，教練普捷天奴可能繼續靠呢2位奇兵搏殺。

27歲嘅達斯拿曾經被譽為最天才橫溢嘅德國中場，2017年1月加盟PSG，由於會方之後簽入尼馬、基利安麥巴比，令達斯拿逐漸失去主力位置，上季法甲更加只上陣11次。如非PSG近期受傷兵問題困擾，恐怕達斯拿只能繼續做後備。

達斯拿今場把握擔正機會，踢出身價波，開波3分鐘佢已經有1次精準直傳，但基利安麥巴比射高。踢到22分鐘，莫路伊卡迪近門剷射中柱彈出，達斯拿補射入網。換邊之後，尼斯把握PSG防線失誤，由馬高斯盧比斯射入扳平1比1。

當雙方陷入拉鋸局面時，PSG另1位副選摩斯堅恩建功，接應基利安麥巴比傳中，近門頂入成2比1。呢位20歲意大利國腳今季被愛華頓外借去PSG之後，獲得重生，喺法甲已有10球進帳，隊內僅次於基利安麥巴比，但普捷天奴早前成為PSG主帥後，傾向用同胞莫路伊卡迪踢正前鋒，令摩斯堅恩上陣時間減少，經過今場比賽之後，證明摩斯堅恩同莫路伊卡迪可以共存，令普捷天奴多1個排陣選擇。