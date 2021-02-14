高普成被炒大熱！謝拉特有望接手

利物浦上場英超1比3不敵李斯特城之後，近3場聯賽全敗，已經落後榜首曼城13分，兼踢多1場，衞冕英超錦標機會非常渺茫。博彩公司Betfair更將紅軍主帥高普列為英超「下一位被炒領隊」大熱，只有1.57倍

雖然高普曾經率領利物浦奪得2019年歐聯冠軍，以及上季首嘗英超冠軍滋味，但紅軍今季表現走晒樣，唔止英超爭標機會渺茫，甚至連能否保住前4位都成疑。

高普亦承認無法反超前曼城：「我哋唔再考慮奪取英超嘅問題，只係會諗嚟緊周中歐聯比賽，同埋下輪英超打吡對愛華頓，依家情況令人好難受，走出困境嘅唯一方法係踢好之後每場比賽。」

不過，英國傳媒指，利物浦高層應該唔會主動炒高普，反而可能佢自己辭職，2014/15年球季，高普就試過提早宣布離開多蒙特。

一旦高普離開利物浦，盛傳紅軍名宿謝拉特好大機會成為新帥，謝老四今季率領格拉斯哥流浪喺蘇超遙遙領先，極大機會捧盃，到時可以衣錦榮歸。

至於現時執教皇家蘇斯達B隊嘅前紅軍中場沙比阿朗素，亦被視為利物浦下一任主帥人選。

英超「下一位被炒領隊」賠率

高普(利物浦) 1.57倍

鶴臣(水晶宮) 5倍

摩連奴(熱刺) 6倍

布魯士(紐卡素) 9倍

柏加(富咸) 11倍

艾拿戴斯(西布朗) 13倍