費Sir教路　莫耶斯搵到「連格說明書」

近年表現備受批評嘅曼聯中場連格，早前被外借去韋斯咸之後，表現脫胎換骨，首次為「錘仔幫」上陣就射入2球。領隊莫耶斯表示，曾經同紅魔鬼傳奇主帥費格遜傾過連格嘅情況，費Sir力撐呢位昔日自己栽培嘅愛將有級數，希望莫帥重用佢，幫助連格將來「衣錦還鄉」，成為曼聯主將。

費格遜執教曼聯時期，2011年提拔連格上一隊，莫耶斯2013年接替費Sir，成為紅魔鬼主帥後，亦同連格合作過，3人關係密切。莫耶斯表示，早前借用連格，費Sir親自聯絡過佢：「我同費格遜傾過，佢希望我幫忙連格重回顛峰，費Sir一直都好關心曼聯嘅青訓球員，亦好支持連格，我都認為連格係好球員，值得有更多上陣機會。」相信費Sir應該都過咗莫耶斯幾招，教佢點樣使用連格。

莫耶斯的確好聽費Sir說話，連格加盟韋斯咸之後2場英超都踢正選，由於佢上場英足盃唔可以倒戈曼聯，周二(16日)凌晨英超韋斯咸主場對錫菲聯，連格可望再次擔正。