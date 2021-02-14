般奴窩利扳平　曼聯逼和西布朗益晒曼城

英超周日賽事，曼聯憑般奴費南迪斯射入窩利世界波，作客僅以1比1逼和開賽早段領先嘅西布朗，各得1分；曼聯在聯賽連續2場和波失分，雖重返聯賽次席，但落後榜首曼城7分，並多踢1場，西布朗則繼續排尾2。

曼聯在保羅普巴缺陣下，中場起用麥湯米尼及費特洛迪古斯，協助般奴費南迪斯組織攻勢，前鋒3箭頭卡雲尼、安東尼馬迪爾及拉舒福特，西布朗則繼續泊大巴，並重點看管拉舒福特、般奴費南迪斯等危險人物。

開賽未夠2分鐘，曼聯陣腳未穩就失守，干拿加歷查傳中，麥巴耶戴亞尼禁區內與域陀連迪路夫搶點期間，前者出茅招用手遮住對方雙眼，然後頭槌頂破迪基亞十指關，西布朗領先1比0。

曼聯失波後未能即時反擊，對住西布朗嚴密防守一度無晒符，反而西布朗其後有2次頭槌攻門幾乎擴大比數，相當驚險，戰至完半場前44分鐘，勞基梳爾右路落底線傳中，般奴費南迪斯球不着地窩利抽入，為曼聯追和1比1返入更衣室。

下半場曼聯繼續圍攻對手，但攻勢不多，62分鐘球證判罰西布朗12碼，認為森美艾查爾拉跌助攻嘅哈利馬古尼，但翻看VAR後推翻判決，曼聯錯失反先機會，70分鐘後備入替嘅格連活特及麥湯米尼連環勁射，又過唔到對方防線。

85分鐘，曼聯進攻左路博得罰球，般奴費南迪斯食胡位但冇起腳，送交遠柱但隊友未能接應，錯失機會，補時最後一擊，哈利馬古尼頭槌頂中柱，整定曼聯贏唔到，最終打成1比1完場。