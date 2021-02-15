奧巴美揚「戴帽」　阿仙奴擊潰列斯聯

周一(15日)凌晨英超，阿仙奴主場以4比2擊敗列斯聯，打破近3場不勝困局，兵工廠隊長奧巴美揚踢出今季代表作，射入3球，首次喺英超賽事上演「帽子戲法」，呢位31歲加蓬國腳喺歐洲5大聯賽累積入球突破200大關，用行動宣布自己完美歸位。

阿仙奴之前3場英超僅1和2負，但今場表現脫胎換骨，開波13分鐘就由復任正選嘅奧巴美揚個人表演，由左路殺入禁區射近柱入網。其後兵工廠新星布卡約沙卡衝入禁區，疑似被對手撞跌，但球證睇完VAR後，認為唔使判罰12碼。

不過，列斯聯避過1次，避唔到第2次，踢到41分鐘，門將梅斯利亞控球甩腳之後，一時情急踢跌搶到波嘅布卡約沙卡，今次真係被判罰12碼。由奧巴美揚主射入網，亦佢喺歐洲5大聯賽第200個入球。臨完上半場，阿仙奴再下一城，比利連近門窄角度射成3比0。

換邊後僅2分鐘，奧巴美揚近門頂入成4比0，完成「帽子戲法」，並成為自2009/10年球季以來，第3位喺歐洲5大聯賽其中3個聯賽都「戴帽」嘅球員。另外2人係阿歷斯山齊士、沙洛文卡勞。

阿仙奴領先4球之後，有所鬆懈，被列斯聯嘅柏斯高史杜爾克、希達哥斯達各入1球，但無礙兵工廠全取3分。

賽後奧巴美揚話：「我真係高興，好滿意自己嘅表現，今場其實好難踢，對手表現好頑強，帽子戲法對我意願重大，包含每個人對我同我家人嘅愛，必須感謝大家支持。」奧巴美揚上月因為要照顧患病嘅媽媽，而缺陣多場比賽，從佢今場表現，證明一切已事過境遷。