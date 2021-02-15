富咸新兵起孖　爆冷贈愛華頓兩蛋

周一(15日)凌晨英超爆出冷門，排尾3嘅富咸竟然作客以2比0擊敗今季大勇嘅愛華頓，富咸早前向波爾多借用嘅尼日利亞前鋒祖殊馬查個人梅開二度，表現令人驚喜，領隊柏加今次簽人好有眼光。

愛華頓今場輸波，其實有嘅欠運，包括史密斯高文遠射中柱，以及比賽後段祖舒亞京治入波，被判越位在先，慘食詐胡。

反觀，富咸時來運到，下半場開波3分鐘，奧拉艾拿左路傳中，祖殊馬近門撞入，去到65分鐘，富咸中場夏里遜列特遠射中柱彈出，祖殊馬查輕鬆補射入空門，協助球隊取得近13場英超首場勝仗。

主角祖殊馬查曾經喺富咸青年軍受訓，其後輾轉效力過新特蘭3年，兩年前轉投法甲球隊波爾多，今次重投富咸，可以話係回歸母會。

22歲嘅祖殊馬查之前對韋斯咸，只係後備上陣，今場首次擔正就梅開二度，等於佢上半季喺波爾多嘅總入球。

由於富咸主力前鋒阿歷山大米祖域確診新冠肺炎，除咗缺陣今場比賽之外，亦可能無緣未來2場英超對般尼、錫菲聯，富咸要靠晒祖殊馬查入波搶分護級。