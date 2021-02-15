盧卡古300球！國米重做意甲一哥

國際米蘭周日深夜主場以3比1力壓拉素，重登意甲榜首，盧卡古個人梅開二度，迎來職業生涯300球嘅里程碑，為周日(21日)出戰米蘭打吡注下強心針。

隨着AC米蘭日前輸波失分，國米今仗只要贏波就可重做「一哥」，全隊開賽已經相當積極，盧卡古於22分鐘就為國米打開紀錄，射入12碼，係佢近兩季射入嘅第10個12碼，上半場完場前呢位27歲比利時前鋒再入多一粒，個人梅開二度，並為自己寫下300球嘅里程碑，而呢300球當中有56球係為國米射入；盧卡古同C朗一樣，都係27歲就完成生涯300球，而美斯就喺25歲已做到。換邊後，拉素於61分鐘終於破蛋，憑干沙路艾斯卡蘭迪追近紀錄，但3分鐘後拿達路馬天尼斯為國米再入一粒，終以3比1獲勝，全取3分。

國米目前以22場累積50分重登榜首，以1分之微壓住AC米蘭，周日佢哋相遇將成為榜首大戰。主帥干地賽後話球員士氣高漲：「大家知道喺同AC米蘭嘅打吡戰前，超越佢哋上榜首都特別興奮，大家都好期待，相信會非常精彩。」