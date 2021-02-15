遭受連環打擊鬥心未動搖　桃田賢斗鎩羽回歸

去年1月稱霸馬來西亞羽毛球大師賽後數小時，桃田賢斗如常坐上隊巴前往機場，整裝待發準備回到日本，豈料途中遇上嚴重車禍，隊巴猛力撞向前車，桃田出現鼻骨折及面部受傷，及後再發現眼窩底骨折，隊巴司機則當場證實死亡。「大難不死，必有後福」，斷不是真理，但卻讓桃田認清自己對羽毛球有着至死方休的堅持。 ■文：伍靖華

捱過停賽洗心革面

桃田賢斗在2016里約奧運前被視為奪標大熱門，但在里奧3個月前，被揭發和隊友田兒賢一於3個月內6次涉足地下賭場，遭日本羽毛球協會從奧運參賽名單除名，兼被罰無限期禁賽；世界羽聯更決定殺雞儆猴，取消桃田的世界排名，一下子從世界第2變到榜上無名，由伸手可碰的閃耀之星，變成地下一粒微塵，由日本領軍人物變成陪練員，崩潰的不止是排名成績，還有他的心態，桃田形容那是人生最黑喑的時期。

桃田痛改前非，一年多後獲准復賽，收起向來玩世不恭的形象，頸鏈、戒指全都脫掉，變得腳踏實地，期間97戰92勝，高昂的戰意加上耐心，配合引以自豪的網前技術，15個月後他登上生涯巔峰，2019年他更在單季贏得11個男單錦標，打破李宗偉保持了9年的健力士世界紀錄，「為了再刷新紀錄，我會每天繼續努力練習」，但上天似是特別愛跟桃田開玩笑，也總是給他煎熬的考驗。

嚴重車禍死過翻生

馬來西亞公開賽完結後的翌晨，桃田天未光就登上隊巴出發到機場，他睡着了。一覺醒來，他卻發現自己不在機場外，而是躺在醫院內，「車禍發生時我根本不知道發生了甚麼事，我只知道自己全身近乎不能動，有很多人將我抬出車外。」他醒來後第一句就問教練：「自己還能夠繼續打波嗎？」回到日本後，桃田原預期短暫養傷後就可以復出，但他在訓練時發現看到重影，得悉眼窩底骨折需要做手術後，他除了掙扎，還非常着急，再次打波的日子彷彿遙遙無期，當他每次步近康復，痊愈總是又退後一步，「我的信念幾乎全都崩潰，我時常想着放棄，究竟甚麼時候才能再打波？」各種懷疑和吶喊不斷在他腦海中迴盪，我們無法想像承受全國希望的壓力是有多重，經歷過一次低谷，他勇敢地走出來；第二次，甚至第三次，又能否再抬起頭，還是從此一蹶不振，只有桃田自己才知道還剩多少力量，支持自己重新振作。

球迷支持成最大動力

訓練、爆汗、和隊友練波後一起吃飯等簡單平凡的日常，成了桃田在靜養時朝思暮想的事。在家靜養期間，除了桃田父母外，還有一對外甥陪伴着，桃田說這雙「小魔怪」的吵鬧和活躍使他暫時忘卻煩憂，但一個人的時候，胡思亂想的念頭又如影隨形地冒出來，「我偶然會想，為甚麼我要經歷這些事？要是我無法康復，又還可以做甚麼？除了羽毛球外，我真的想不起其他了。」

再讀到一些小學生的來信，信上稚嫩的字跡，發自心底的祝福，滿滿的鼓勵語句，讓桃田讀着讀着就流下淚，「復康的過程真的很辛苦，但每當想到大家的話，我就有動力堅持下去。」他擦過眼淚，也刷走心裏的不快和不甘，帶着傷痕和歷練，並挾着堅持，再度向奧運邁進。

確診新冠任性惹的禍？

2021年首個羽毛球公開賽及年終賽均已在泰國曼谷圓滿結束，原先大家對桃田復出戰倍感期待，畢竟他當時已11個月沒有參加國際比賽，但日本隊全員在成田機場準備起行飛抵泰國前，桃田證實確診新冠肺炎，日本羽毛球協會最終決定所有隊員退出比賽。事後日本國內態度兩極，有日媒撰文斥責桃田連累其他隊友損失至少4,000萬日圓獎金，亦有網民認為不應將矛頭指向桃田，反倒應歸咎於政府不力的防疫措施。

除了桃田以外，日本還有男單的西本拳太、女單的奧原希望、女雙福島由紀／廣田彩花組合確認獲得年終賽資格，而兩組女子選手均有望衝擊冠軍，日媒大多期望她們能夠奪牌歸來，因此不斷口誅筆伐桃田，不過奧原在網上表示：「願意和隊友一起面對挑戰、度過難關，並祈願病毒停止蔓延，桃田能早日康復。」

網民鬧爆掛住做騷

雖然有隊友幫口，仍有媒體懷疑桃田因去年底頻繁出席各大電視台的綜藝錄影而染疫，即使桃田所屬的ＮＴＴ東日本球隊已出面否認，仍未能平息輿論，不過也有網民聲援桃田，錄製電視或不是運動員本人的意願，而新冠病毒在日本境內擴散以致球員確診，是因日本政府抗疫不力，和相關政策不周，不應將所有錯誤都推到球員身上。

桃田賢斗（Momota Kento）

出生日期：1994年9月1日

身高：1米75

握拍手：左手

最高及現時世界排名：第1

曾獲榮譽：2019年世界羽聯年終賽男子單打冠軍

2018、2019年世界羽毛球錦標賽男子單打冠軍

2014年湯姆斯盃男子團體冠軍

2012年世界青少年羽毛球錦標賽男子單打冠軍