第13次闖澳網8強　拿度「21貫」再近一步

擁有20「貫」的「野獸」拿度周一在澳網續顯強勢，保持不失一盤的連勝紀錄，勇闖男單8強，向爭取破紀錄的第21個大滿貫錦標再近一步。

這位世界「二哥」在男單第四圈對住老對手意大利名將霍利尼打得激烈，花了2小時16分鐘以直落三盤6比3、6比4、6比2闖關，連續五年、第13次躋身澳網8強，繼費達拿(15次)及紐甘比(14次)之後，第3位闖澳網8強最多的球手，同時也是他個人第43次晉身大滿貫半準決賽。

「好開心再次躋身8強，是正面的開始。當你16強要面對如霍利尼這類強勁的對手，實在會令你擔心，今天有點幸運，在第二盤被他打破發球局後，可以很快收復失地。」34歲的拿度正爭取自2009年後再次高舉澳網獎盃，如果成功奪標，將可成為史上首位在四大滿貫均贏得兩次或以上的球員。下一輪拿度將與5號種子希臘的西西帕斯或意大利貝列天尼的勝方，爭逐4強席位。

至於年終賽男單冠軍、5號種籽的麥維迪夫僅用了89分鐘，速戰速決以6比4、6比2及6比3直落3盤淘汰美國的麥當奴，首度打入澳網8賽。去年收穫了巴黎大師賽及年終賽冠軍的麥維迪夫，開場伊始便兩次破發得手，確立4比1的領先勢頭，並先贏一盤6比2。次盤麥維迪夫更乘着上盤的勇態，一度連贏5局，再贏多盤6比2。第3盤麥當奴沒有放棄，但麥維迪夫顯然實力和狀態更佔上風，再取一盤6比3，將連勝紀錄改寫到18場。

女單出現爆冷賽果，5號種子絲維杜蓮娜以4比6、6比3及3比6不敵世界排名第61的彭高拉（Jessica Pegula），16強止步。絲維杜蓮娜在今屆澳網過去兩圈狀態大勇，在首圏便已淘汰兩屆澳網冠軍、前世界第一艾珊妮嘉，而在此前，彭高拉從未在澳網正賽中贏波。