比皇馬更可恨！PSG成巴塞21世紀死敵

眾所周知，巴塞隆拿同皇馬係球壇上最著名嘅世仇，但依家情況有轉變，西班牙《每日體育報》指法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)已經成為巴塞21世紀最大死敵。

巴塞隆拿2003年收購PSG球星朗拿甸奴，建立稱霸西甲及歐聯嘅王朝。不過，時移世易，2011年卡塔爾財團入主PSG後，呢支法甲勁旅變得財大氣粗，唔使再怕被其他球會撬走主力，更可以大肆收購球星，包括2017年用破世界紀錄2.22億歐元買斷尼馬合約，令巴塞無奈放人。

此後，PSG喺轉會市場亦經常同巴塞作對，其中巴塞之前想簽拉比奧特、堤亞高施華、馬高華拉堤、馬昆奴斯哥利亞，全部被PSG拒絕，拉比奧特、堤亞高施華後來分別轉投祖雲達斯、車路士。PSG不但唔想畀球員過檔巴塞，依家仲想趁巴塞財困，要搶走埋美斯，令巴塞管理層非常不滿。

PSG早前聘請普捷天奴執教，呢位阿根廷名帥球員時代及教練生涯都效力過巴塞同市死敵愛斯賓奴，佢亦一直視巴塞為仇家，曾聲稱寧願耕田都唔教巴塞，佢今次領軍鬥巴塞，進一步增添雙方火藥味。

另外，2016/17年球季歐聯16強，PSG主場以4比0擊敗巴塞，但次回合巴塞大勝6比1，奇迹晉級，整定雙方以後勢不兩立。