亞冠盃　中超或派二隊出戰分組賽

今屆「亞冠盃」東亞區賽事將於4月揭幕，惟賽會制場地仍有待亞洲足協（AFC）公布，在中國足協並無申辦的前題下，4支參賽的中超球隊必須出國比賽。消息指，考慮到亞冠與中超的賽期重疊，4隊或會派副選出戰亞冠，這對香港代表傑志來說，絕對是好消息。

「亞冠盃」分組賽賽會場地協辦申請周一（15日）截止，據悉東亞區除泰國曾表達有意申請外，傑志亦已入信足總，向AFC表達主辦J組分組賽的意願。而中國足協並無遞交申請，意味參賽的4支中超球隊，包括分組賽球隊FC北京（北京國安）、FC廣州、FC江蘇，以及附加賽球隊上海SP（上海海港），4月須出國作戰。惟盛傳中超聯賽4月開鑼，與亞冠賽期「撞到應」，礙於出入境的檢疫措施相當嚴格，加上中國隊將於3月尾集訓，矢志在世界盃外圍賽中出線，4隊主力球員必然分身不暇。

距離亞冠展開日期愈來愈近，中超4支球隊面臨雙線作戰的取捨問題亦愈來愈逼切。日前內地有媒體指出，中超球隊或鑑於現實情況，逼不得已要用二隊球員出戰「亞冠盃」，雖然4隊皆未有公開承認，但無形中已成為了默契。這對於位處J組的香港球隊傑志來說，無疑是好消息。即使現時未能確認哪一支中超球隊，會遞補被取消資格的FC山東（山東泰山）分組賽席位，但按照目前的推論，傑志的對手實力必然削弱，或大增他們能夠「偷雞」的機會。