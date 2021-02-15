車路士新春歎「細」界

大年初四一樣有英超雙料娛樂，壓軸大戰係車路士主場迎戰紐卡素。車路士自杜曹上任後，防守滴水不漏，5場只失1球，不過前鋒線問題未完全解決，入球能力有待改善，紐卡素近7場作客有6場零入球，預料今場都係死守博1分，雙方近3次交手全開2球或以下，不妨向2.5球入球細埋手。（Now 621周二凌晨4時直播）

杜曹接任車路士領隊前，都有球迷質疑球會決定，對呢位德國主帥執教功力有所懷疑。不過，佢上任5場以嚟，成績雖未致於立竿見影，但起碼做到防守到位，當中只係對錫菲聯失咗1球，呢球仲要只係魯迪格嘅烏龍，嚴格嚟講，車仔仍未畀對手嘅球員入過波。

改踢3中堅滴水不漏

現時車路士改踢3中堅，加時兩邊翼衞助攻助守，變相令到更多球員可壓住對手半場，中路攻擊球員有更多空間，不過，車仔雖然控制到比賽節奏而且成功壓制住對手，但自己嘅入球能力唔算出色，聯賽對住般尼只小勝兩球，上周中英足盃對英冠球隊班士利，更要踢到下半場先入到波。

車路士雖然不乏具質素嘅進攻球員，但始終未能產生良好化學作用，杜曹經過5場試陣，似乎仲未搵到最佳進攻組合，預料今場繼續會由「一老一嫩」組合基奧特及赫臣奧杜爾擔正，近期表現勇猛嘅美臣蒙特做支援。

紐卡素最近有啲回光返照，3場聯賽贏2場，但中場軒迪克上仗鬥修咸頓領紅牌，今場要停賽，影響球隊攻守，而且連盃賽在內，佢哋近7場作客，有6場入唔到波，作客病問題嚴重，難以威脅車仔大門，「喜鵲」今場應該都會死守搶分，兩軍近年對碰都少交收，近3次都開2球或以下，車仔主勝乏味，不如轉捧2.5球入球細。