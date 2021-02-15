RB萊比錫買斷帶刀侍衞　佢係「雙紅殺手」

RB萊比錫中堅烏柏美卡奴已落實今夏轉投拜仁慕尼黑，會方不敢怠慢，隨即出手向曼城買斷借將安祖利奴，雙方簽約4年，保留人腳實力。呢位24歲西班牙左閘攻守兼備，被譽為RB萊比錫嘅「關鍵先生」，RB萊比錫將於周三(17日)凌晨，歐聯16強首回合對利物浦，又係安祖利奴發揮「英超殺手」本色嘅時候。

安祖利奴出身於曼城青年軍，曾被外借去紐約城、基羅納、馬略卡等球隊，甚至一度被賣畀燕豪芬。雖然曼城之後回購佢，但上年1月被外借去RB萊比錫。

安祖利奴大踢爭波，拒絕再做「人球」，上季協助球隊打入歐聯4強，今季表現更加出色，各項賽事上陣29場，射入8球及7次助攻，包括今屆歐聯入3球及3次助攻，代表作一定係最後1輪分組賽生死戰對曼聯，佢射入1球及1次助功，成為贏波出線最大功臣。

RB萊比錫選擇買斷安祖利奴，絕對合理，亦係對佢表現最大肯定，呢位帶刀侍衞可以專心為球隊搏殺，今場歐聯隨時有更佳演出。

事實上，安祖利奴喺英國打滾多年，非常熟悉英超球隊，上次用兩腳波摧毀曼聯，今次遇上利物浦，又係佢表演時間。