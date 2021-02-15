標準流浪悍將有巧手　杜格拉斯後梯魔髮師

粗獷的外表、凶狠的攔截，相信是不少球迷對標準流浪巴西新援杜格拉斯的初印象。球場上，這位森巴鐵血守衞令流浪有競爭力，球場外，這位流浪悍將搖身一變成為髮型師，靠一雙巧手及出色技藝，為隊友們塑造新形象，成品令人喜出望外，記者當然躍躍欲試，趁球員進入家居隔離前，親身體驗巴西人的手勢，「飛」個靚髮。

■圖：鄧曉欣、文：林卓臻

杜格拉斯為黃駿軒等標準流浪隊友理髮的事迹，近日在球員的社交平台上廣傳。與記者相約於工廈的後樓梯間，杜格拉斯擺下幾張高身櫈，放置了理髮工具，包括電動理髮器、梳子、各式各樣的剃刀及剪刀，都由他從巴西隨身帶到來香港，一切都已準備就緒，在他悉心為記者披上理髮袍的一刻，原本簡陋的空間，猶如瞬間變成一期一會的Barbershop！

睇片自學 搵親友練習

或許因為來港未夠半年，33歲才首次離開巴西出國揾食的杜格拉斯，只能勉強掌握基本的英文溝通，但無礙記者向他形容想要的髮型，而這位巴西人一邊為記者臉龐兩側的頭髮剷短，一邊解釋自己當初接觸理髮的原因：「做職業球員係我嘅頭號目標，其次就係成為一位髮型師；細嗰時候我去到髮廊剪頭髮，結果令自己唔係好滿意，所以就開始自學。」他坦言自己雖然沒有接受過專業訓練，但透過觀看網上影片學習，以及不停的練習，幫家人、朋友，甚至幫自己剪頭髮，才磨煉出理髮的技巧。

球場上，球隊表現是最大焦點，惟球員髮型不時亦備受注目。對於踏上綠茵場那一刻的自我形象，杜格拉斯坦言非常在意，這種心態與他6年前在球場上的一次意外不無關係：「當時喺一場比賽中，我遭遇嚴重受傷，導致面部骨折，手術後，塊面就留低咗兩條鋼針和9粒骨釘，由嗰陣開始就更加留意自己外貌。」笑言自己像是「機械人」的杜格拉斯，指着他右邊臉頰上的凹陷位，像是炫耀戰績般回憶道。

來港效力機會難得

語畢，杜格拉斯拿出剃刀為記者修整髮尾，冰冷的刀片接近皮膚一刻，記者背後不禁捏了一把冷汗，但巴西人的手勢很穩，結果過程意外的舒適。事後，他打趣般安慰記者道：「唔只標準流浪球員，東方龍獅的盧卡斯都有搵我剪！」在等待港超重開這段令人煎熬的日子裏，杜格拉斯的「森巴理髮店」，算是為一眾港超球員找到生活樂子。

過往在家鄉巴西，杜格拉斯多數於省級聯賽征戰，亦有過風光時刻，可惜近年出場機會驟減，他坦承自己的職業球員生涯已接近尾聲，更一度萌生退意，這次來香港效力的機會難得，令自己難以抗拒：「嚟香港之前，我喺巴西已經冇乜上場嘅機會，攞到嘅人工都唔算多，有成6個月冇踢過比賽同練波。今次收到標準流浪嘅邀請，我覺得有可能係最後一次機會踢職業足球，所以諗都冇諗就應承咗，希望自己可以好好享受呢次經歷。」

杜格拉斯Profile

Douglas Almeida Marques

出生日期：1987年4月3日（33歲）

位置：中堅、防守中場

現效力球隊：標準流浪

曾效力球隊：國際體育會SC、亞芬尼達

感激Philip莫生「視如己出」

今季本地波以「菁英盃」拉開序幕，初來乍到的杜格拉斯，要去到港超聯賽開鑼才有機會上陣。「地標戰」面對愉園一役，這位巴西兵在中後場存在感十足，幫助球隊兩度落後下，最終2比2逼和對手，次役首次踢滿全場的杜格拉斯，更帶領標準流浪3比3激和冠忠南區，他對自己在新東家的開局感到滿意：「踢完第一場比賽，我感覺到球會每位都對我好好，尤其Philip（李輝立）同莫生（莫耀強）好似對親生仔咁對我哋。香港足球風格同巴西好唔同，職業程度都有差別，但我覺得呢啲都唔係問題，最緊要係喺場上嘅表現，同埋要幫助球隊達成目標。」他認為當時自己狀態正在上升，但港超因疫情陷入停擺，令自己難以延續比賽感覺，情況十分困難，亦不忘直呼：「希望一切可以快啲回復正常！」