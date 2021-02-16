專欄輪住嚟　搞啦！逐啲搞番旺個場啦！

如無意外，港超聯將會喺呢個月嘅20號重開，對於餓咗好耐波嘅本地波球迷嚟講，毫無疑問係一大喜訊。但需要「喜訊」嘅又點止本地波球迷？

年幾有多，話冇抗疫疲勞就呃人嘅！就算本身幾乖幾聽話都好，淨係戴口罩都戴到躁，最慘就係政府嘅抗症措施，該硬唔硬、宜軟不軟，結果受苦受罪嘅又係廣大市民。但都有度好，就係令到個社會可以難得咁一致，唔理係咩社會階級、男女老少、紅橙啡紫都會有近似嘅不滿感受。

足總主席貝鈞奇喺早前嘅董事會議後，就公開同傳媒講，如果有分出戰嚟緊亞洲賽嘅3支港超球隊傑志、東方龍獅同理文，有意申辦所屬賽事分組賽嘅話，足總將會全力支持同配合；聽講將會再戰亞冠盃分組賽嘅傑志、再戰亞洲賽嘅東方龍獅，同埋亞協盃新丁理文，亦已經先後入信足總，表逹咗申辦所屬分組賽嘅意願，喺度祝3隊都如願申辦成功。

可能有啲朋友會覺得，呢個「大頭」係靠本地波搵食，梗係支持啦！申唔申辦到關啲唔睇本地波嘅市民鬼事咩！如果真係咁諗，咁同嗰啲話體育無經濟貢獻嘅嘢有咩分別？傑志所處嘅亞冠盃J組有3支外隊，而東方龍獅同理文嘅亞協盃J組就有兩支外隊，唔計AFC嘅職員、海外傳媒同主3支主隊，當每支外隊嚟40人，5隊就總共200人，根據AFC規定必須要安排單人房，就即係200間房；由於亞冠盃同亞協盃賽制唔同，當呢200間酒店房平均每間入住期係10日好未，喺疫情下旅遊業界身陷冰河時期，間酒店嘅老細就真係多謝晒喇！唔止酒店有生意做，5支外隊加3支主隊往返球場操練同比賽都一定要包旅遊巴，當一隊Book一架，一架平均包10日，又係一單好難得嘅生意嚟。

除咗酒店同旅遊巴公司有生意做，其他周邊可以得益嘅行業應該仲會有好多，好似球場附近食肆、賽事紀念品嘅生產商等等；而最緊要係經過年幾嘅抗疫疲勞，香港人好需要有機會畀佢哋鬆一鬆，可以入得場嘅話去支持一吓主隊，就算要戴住口罩，同朋友隔開幾個位坐，都起碼有90分鐘可以開開心心、輕輕鬆鬆，咁唔算好過分嘅要求啫？最最最緊要仲有就係，等國際社會知道，喺疫情下香港仍然有能力去主辦亞洲球壇盛事㗎！

文：大頭