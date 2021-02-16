車仔贏波入前4　迪姆華拿破1,000分鐘入球荒

由杜曹執教嘅車路士持續復甦，周二(16日)凌晨英超主場以2比0輕取紐卡素，自換帥後6場波有5勝1和佳績，而且當中5場波係零失球，除咗防守極為穩健，德國前鋒迪姆華拿今場亦打破1,000分鐘入球荒，車路士贏波後升上第4位，有力挑戰更高排名。

德國教頭杜曹今場繼續變陣，門將意外由阿列沙巴拿加出任正選，前線就派出譚美阿巴謙搭住迪姆華拿，不過開波20分鐘譚美阿巴謙即受傷離場，估唔到入替佢嘅基奧特即入波先開紀錄；39分鐘迪姆華拿喺門前混戰中射成2比0，呢球亦係佢自上年11月對錫菲聯後，第1次喺英超入波，結束14場聯賽、31次射門同整整1,000分鐘嘅入球荒。車路士下半場控制戰局，並保持2球勝果至完場。

迪姆華拿賽後表示：「呢場勝仗好重要，今仗其實贏得好險，VAR幾乎取消我個入球，車路士呢幾個星期表現好好，不斷贏波又唔失波，杜曹上任對我幫助好大，終於有個人會用德文開我大叫，佢對足球有好好嘅理念，車路士會愈踢愈好，我哋依家只係差第2位4分。」杜曹亦指出迪姆華拿非常努力，呢個入波係佢應得回報。