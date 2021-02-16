半場輸2粒！拜仁抵住大雪搶番1分

德甲班霸拜仁慕尼黑周一深夜主場對比勒費爾德踢得辛苦，一度落後兩球，最終驚險逼和3比3，聯賽五連勝被終止，幸好攞到寶貴1分，繼續穩佔德甲聯賽榜「一哥」席位。

比賽喺大雪紛飛嘅情況下進行，挾着剛捧走世冠盃嘅拜仁，9分鐘就失波，客隊嘅米高華納喺禁區妙射破網，打開紀錄，由於比賽期間遇着雪勢過大，令賽事曾多次暫停，直至27分鐘，比勒費爾德再成功把握機會，米高華納開出角球，後衞艾莫斯派柏無人看管下近門頂入，將比數拉開2比0步入更衣室。

換邊後，拜仁全力策動攻勢，首席射手羅拔利雲度夫斯基於48分鐘為球隊破蛋，但55秒後客隊嘅中場基斯甸謝包亞近門撞入，再為比勒費爾德取得兩球嘅優勢，直至57分鐘拜仁憑着利萊辛尼傳中，哥倫天杜利素頂入追近2比3，仍然落後嘅拜仁繼續強攻，70分鐘艾方素戴維斯於禁區邊第一時間轟入，為拜仁幾經辛苦下追成3比3完場，搶番一分，保住德甲主場20場不敗嘅氣勢。

拜仁在德甲積分榜以21場49分排首位，5分領先次位嘅RB萊比錫，這支世冠盃冠軍周六將作客法蘭克福，在下一輪繼續搶分。