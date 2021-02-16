年初五咁嘅樣？今晚睇歐聯開心番晒！

波記，就乜唧都唔笑呀，又係嘅，新年假期放到年初四，錢又使晒，仲要返工，你呢個樣，咪就係年初五咁嘅樣囉。唔使愁喎，星期二晚歐聯重開，16強首回合連打2場，剛剛好整條過關。

全晚最矚目就梗係巴塞隆拿對巴黎聖日耳門，呢場波未踢先轟動，聖日耳門成日話要簽美斯，搞到朗奴高文好鬼慶。

巴塞今場波有火，但聖日耳門呢邊就冇咗尼馬，得番基利安麥巴比，等於讓半臂，今場我捧巴塞呀。

另一關RB萊比錫對利物浦，利物浦呢排踢乜都輸，古語有云「若要生活好、咪掂利物浦」，RB萊比錫今屆分組賽曾經砌低曼聯，理論上要擊敗利物浦唔係冇可能，何況利物浦有艾利臣比加守龍門，萊比錫受讓平半要下盤。

過關2x1

(二)14 巴塞隆拿 對 巴黎聖日耳門 上盤(0/-0.5)

(二)15 RB萊比錫 對 利物浦 下盤(0/+0.5)

賠率：3.18倍

直播表

周三4:00am 歐聯 巴塞隆拿 Vs 巴黎聖日耳門

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 RB萊比錫 Vs 利物浦

Now 644、有線661、601台