捲入欺凌事件　南韓女排孖妹被踢出國家隊

南韓排球姊妹花李在英、李多英早前被曝在學生時期欺凌同學，雖然她們已在社交媒體道歉，但網民並未收貨，更到青瓦台請願，要求嚴懲。南韓排球協會周一（15日）宣布，永久剝奪兩人的國家隊資格，意味著這對雙胞胎無緣參加東京奧運。

早前有南韓網民發表一篇「我在學校曾被現役排球選手欺凌」的文章，內文詳列21項欺凌行為，包括辱罵、勒索，甚至持刀威脅。雖然發文者沒有提及欺凌者的名字，但貼出了其畢業紀念冊的照片，外界從學校和年份推測出是李氏姊妹。現年24歲，同屬興國人壽保隊排球隊的李在英、李多英其後承認事件，並表示會約見受害者親自道歉。

由於南韓排協列明，任何因不當行為造成社會混亂的運動員和官員，均不能代表國家隊參賽，網民紛紛要求把她們踢出排球圈。雖然李在英、李多英曾在東奧資格賽發揮出色，成功爭取東奧入場券，但南韓排協連續兩日召開會議後，決定無限期取消兩人的國家隊資格，並強調會透過人權機構加強相關教育。

興國人壽保隊排球隊亦作出裁決：「無論何時，我們都不能容忍同學或運動員間的欺凌行為。考慮到事件的嚴重性，我們決定無限期禁止兩人參賽。」

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