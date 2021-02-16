豪門VS豪門　巴塞聖日耳門巨星賀歲

今晚歐聯16強首回合重頭戲，巴塞隆拿主場硬撼巴黎聖日耳門（PSG）。巴塞於聯賽爭標機會麻麻，勢必集中火力攻歐聯，撞正PSG王牌尼馬因傷無緣倒戈，明顯有運行，加上近年主場出擊食住PSG，今仗有力搶先機，主勝值得捧場。(myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨4時直播)

巴塞之前聯賽表現欠穩，雖然近7仗聯賽全勝明顯回勇，包括上場大勝艾拉維斯5比1，但因榜首馬體會亦keep住贏波，令佢哋繼續落後8分兼打多1場，爭標形勢唔太樂觀。「地上最強」上周中喺西盃4強首回合又淨吞西維爾2蛋，要反敗為勝亦非易事，因此歐聯便成為該隊爭冠最大目標。事實上，巴塞今屆歐聯表現唔錯，6場分組賽取得5勝1負，隊長美斯只出戰4場已入3粒，唯一敗仗係提早鎖定晉級資格下，於尾輪一時大意輸畀祖雲達斯，搞到只獲次名出線。

碧基狂谷狀態有望復出

賽前巴塞又收到好消息，佢哋因傷缺陣近3個月嘅中堅碧基，兩個禮拜前已復操，最近仲加大訓練量，擺明谷狀態喺呢場大戰復出。今季呢支西甲勁旅有多位後防球員輪流受傷，上場聯賽對艾拉維斯，中場法蘭基迪莊客串中堅位置，碧基復出唔止可以令防線更穩陣，亦可以釋放迪莊，畀佢返回中場，呢位荷蘭國腳今季表現大勇，各項賽事已入6球，佢踢中場可以提升攻力，巴塞贏面更大。

PSG尼馬迪馬利亞養傷

PSG喺今屆頭3場歐聯2負嘅劣勢下，最終連贏3場力壓曼聯驚險出線，但上年年尾無喇喇炒咗主杜曹，改由前熱刺主帥兼球隊名宿普捷天奴接手，需要重新磨合。更不幸嘅，係王牌尼馬於早前法足盃受傷要抖4周，肯定無緣倒戈，冇咗呢位今屆歐聯已入6球嘅射手，對進攻影響甚大。禍不單行係中場迪馬利亞及馬高華拉堤都有傷在身，勢必令基利安麥巴比孤掌難鳴。翻查紀錄，巴塞近3次歐聯主場迎戰PSG贏晒，包括上次大勝6比1，兩回合計反勝6比5締造經典大逆轉，陣容不整嘅PSG重臨凶地難逞強，主勝捧得過。

法達斯維

巴塞隆拿近3次歐聯主場對PSG成績

勝 100%

陣容圖

巴塞隆拿

1達史特根

24祖尼亞費普 23烏姆迪迪 15基文迪朗格勒 18佐迪艾巴

21法蘭基迪莊 5布斯基斯 16柏迪

11奧士文尼迪比利 10美斯 7基沙文

巴黎聖日耳門

16沙治奧列高

24費奧倫斯 5馬昆奴斯哥利亞 3派斯奴甘佩比 20古沙華

27伊祖沙古爾 8里安度柏利迪斯 15丹尼路佩尼拿

19沙拉比亞 9莫路伊卡迪 7基利安麥巴比