港超聯返嚟啦！菁英盃2.20響頭炮　東網直播

相距83天，本地波終於回歸！香港足球總會周二（16日）公布港超聯及盃賽最新賽程。首場回歸賽事 「菁英盃」冠忠南區對愉園，將於周六（20日）下午3時於小西灣運動場上演，同日晚上7時傑志對天水圍飛馬，假旺角大球場舉行。2月共10場賽事，on.cc東網獨家全程直播。

闊別超過2個月，港超聯周六（20日）回歸！首個周末將先進行最後一輪共4場「菁英盃」分組賽賽事。打頭陣為B組冠忠南區對愉園的賽事，將於周六（20日）下午3時於小西灣運動場上演，同日晚上7時假旺角大球場進行A組傑志對天水圍飛馬的比賽。翌日（21日）下午3時於小西灣運動場，將進行B組晉峰對東方龍獅的賽事，而A組理文對標準流浪，則安排於晚上7時在旺角大球場舉行。

為追趕賽程，足總安排於周三（24日）進行兩場「菁英盃」4強賽，地點和時間與周末4場比賽相符，按3時和7時的規律，於小西灣和旺角兩個球場進行。

港超停擺前「菁英盃」已完成5輪賽事，A組的理文和傑志同以9分，位處小組第一和第二名，天水圍飛馬則以7分緊隨其後，最後一輪對傑志的賽事將成為晉級關鍵。至於B組的出線形勢基本上已經塵埃落地，東方龍獅和愉園同以10分取得4強入場券，惟剩餘一輪賽事，將決定哪一隊以首名晉級。

聯賽方面，停擺前以6分位踞榜首的東方龍獅，將於2月27日重回聯賽戰線，晚上7時在旺角大球場迎戰愉園。而衞冕冠軍傑志聯賽復賽首仗，將與冠忠南區於2月27日下午3時假小西灣運動場對壘。

另外，為保障衞生安全及保持社交距離，復賽將以閉門形式進行。足總將安排on.cc東網為閉門賽事直播，讓球迷可於閉門作賽的情況下，於線上免費觀看賽事。

首10場賽程如下：

2月20日（六）菁英盃B組 15:00 小西灣運動場 冠忠南區 對 愉園

2月20日（六）菁英盃A組 19:00 旺角大球場 傑志 對 天水圍飛馬

2月21日（日）菁英盃B組 15:00 小西灣運動場 晉峰 對 東方龍獅

2月21日（日）菁英盃A組 19:00 旺角大球場 理文 對 標準流浪

2月24日（三）菁英盃4強 15:00 小西灣運動場 B組首名 對 A組次名

2月24日（三）菁英盃4強 19:00 旺角大球場 A組首名 對 B組次名

2月27日（六）聯賽 15:00 小西灣運動場 冠忠南區 對 傑志

2月27日（六）聯賽 19:00 旺角大球場 愉園 對 東方龍獅

2月28日（日）聯賽 15:00 香港大球場 天水圍飛馬 對 標準流浪

2月28日（日）聯賽 19:00 旺角大球場 晉峰 對 理文