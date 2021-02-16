萊比錫遇利物浦　牛氣沖天！

歐聯16強首回合另一場大戰，RB萊比錫於中立場對利物浦。萊比錫近況勇猛，連盃賽取得4連勝，拿高斯文主張進攻足球，球隊亦有多名球員可以入波，遇着近排後防頻頻甩轆嘅利物浦，受讓真係筍到爆，讓球主勝萬勿錯過。（Now 644、有線661及601台周三凌晨4時直播）

由於疫情關係，德國政府唔批准來自英國飛機降落，故此今場賽事移師到匈牙利布達佩斯舉行。雖然此舉對RB萊錫有啲唔公平，不過佢哋對於中立場作賽並唔陌生，上屆萊比錫殺入歐聯淘汰賽，8強同4強均於中立場舉行，主帥拿高斯文有力克服此問題。

教練拿高斯文崇尚進攻

拿高斯文戰術多變，佢主張控球嘅進攻足球，要求球員不斷跑動來尋找空位，所以選擇正選球員都係以態行先，所以球隊可以保持勇銳，近4場贏波合共入10球，除咗1個對方烏龍，其餘9球合共由6名唔同球員射入，令人防不勝防，面對今季問題多多嘅利物浦後防，確實可以搵到着數。

利物浦今季後防線多災多難，華基爾雲迪積克重創後，球隊回復呢名荷蘭中堅加盟前嘅「海鮮味」，現時紅軍更有多名正宗後防球員受傷，今場又要起用佐敦軒達臣及法賓奴泰華利斯串演中堅，加上門將艾利臣比加頻頻失準，前面入埋都唔夠後邊失。不過紅軍最大問題唔係狀態而係心態，成班波踢嚟沒精打采，毫無鬥心可言，喺歐聯呢種咁頂級嘅賽事，輸咗心態就好難踢，相反，RB萊比錫近4次鬥英超球隊贏3次，比賽信心贏晒，今場仲有得受讓，讓球主勝有買趁早。

※渡邊年

RB萊比錫近4次歐聯鬥英超兵成績

75% 勝

RB萊比錫

1古拉施斯

22洛迪梅基尼 5烏柏美卡奴 16高路斯達文

14泰拿阿當斯 7沙比薩 44奇雲甘保爾 25丹尼爾奧莫 3安祖利奴

9尤素夫保臣 18尼干古

利物浦

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 14佐敦軒達臣 3法賓奴泰華利斯 26安德魯羅拔臣

6堤亞高艾簡達拿 5韋拿杜姆 17居迪斯鍾斯

11穆罕默德沙拿 9羅拔圖法明奴 10沙迪奧文尼