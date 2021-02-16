阿拉巴拖字訣得手　將宣布走仁等上艦

拜仁主力阿拉巴於周二晚（16日）召開記招，預計佢會宣布離隊，由於佢同拜仁季尾就約滿，意味住呢支德國班霸人財兩失，而阿拉巴好大機會以自由身加盟「銀河艦隊」皇馬。

查實拜仁由上季開始，一直同阿拉巴傾續約，但佢一路玩拖字訣，一來傾唔掂人工，二來話想出去闖下，搞到高層路明尼加都嬲豬，早前佢話阿拉巴有99.9%唔會續約，表示拜仁對佢留隊已存放棄態度，而且啱啱協助球隊榮膺6冠王，覺得係正式宣布離隊嘅最佳時間。當然阿拉巴係皇帝女唔憂嫁，有指佢同皇馬已經達成口頭協議，以自由身身份簽約5年，年薪高達1100萬歐元，認真和味，雖然車路士、利物浦及曼聯都對佢有興趣，但其首選仍係「銀河艦隊」，代替老將兼隊長沙治奧拉莫斯。

現年28歲嘅阿拉巴，2008年被拜仁發掘從奧地利維也納來投，呢位原本打中場嘅奧地利國腳，被兩大名帥尹戈爾及軒歷基斯改造成左閘，上季在費歷克麾下更出任中堅，這名「通天老倌」一樣出色，效力拜仁13年，一共9奪德甲冠軍及兩度於歐聯封王，連同德盃及世冠盃等，已經贏盡所有錦標，希望尋求新挑戰，拜仁日前提早「預訂」RB萊比錫中堅烏柏美卡奴，明顯係為阿拉巴離隊鋪路。