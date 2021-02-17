麥巴比轟入3球！PSG狂炒巴塞比4比1

周三(17日)凌晨歐聯16強首回合開打，立即出現驚人賽果，法甲勁旅巴黎聖日耳門(PSG)缺少2位球星尼馬同迪馬利亞之下，作客仍然以4比1大勝西甲班霸巴塞隆拿，晉級在望。PSG天才射手基利安麥巴比今場上演「帽子戲法」，幾乎以一人之力摧毀巴塞，令球王美斯黯然失色，可以話係標誌球王寶座嘅世代交接，麥巴比嘉冕為新世代球王。

巴塞隆拿今場有中堅碧基復出擔任正選，而且踢到27分鐘，法蘭基迪莊博到12碼，由美斯主射入網打開紀錄。不過，5分鐘之後PSG就扳平，古沙華左路傳中，馬高華拉堤第一時間傳畀基利安麥巴比近門射入。

PSG喺下半場展開「閃電戰」，先係65分鐘基利安麥巴比後上撞射入網反超前，5分鐘之後，PSG中場里安度柏利迪斯開出罰球，摩斯堅恩近門頂入，拉開紀錄至3比1。

PSG門將基羅拿華斯曾經有1次失誤，兜口兜面誤傳畀巴塞前鋒基沙文，後者伸腳擋一擋，皮球反彈向龍門，柱邊出界。

巴塞錯失今次入波黃金機會後，PSG喺85分鐘透過快速反擊，由基利安麥巴比射成4比1，呢位22歲法國國腳完成「帽子戲法」。

史上只有9位球員喺魯營球場「戴帽」，對上1位已經係2005年嘅烏拉圭名將科蘭，當時佢效力維拉利爾。至於對上1位喺歐聯作客射入巴塞3球嘅球員，更加要數到1997年效力基輔戴拿模嘅舒夫真高，基利安麥巴比今次壯舉將寫入史冊，新世代球王之名當之無愧。

PSG亦係自1997年嘅基輔戴拿模之後，首支喺歐洲賽作客攻入巴塞4球嘅球隊。