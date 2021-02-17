文尼歐戰入球追平魯殊　利物浦終於識贏波

周三(17日)凌晨另一場歐聯16強首回合，利物浦喺中立場憑穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼下半場各入1球，以2比0擊敗RB萊比錫，結束3連敗頹勢，晉級機會高唱入雲，令近期備受壓力嘅領隊高普可以鬆一口氣。

由於受到德國入境禁令限制，令到原本係RB萊比錫主場賽事，改喺中立場匈牙利首都布達佩斯舉行，變相對紅軍有利。不過，開波5分鐘，利物浦就幾乎先失守，RB萊比錫左閘安祖利奴傳中，丹尼爾奧莫插水式頭槌飛頂，但中柱彈出。利物浦亦有穆罕默德沙拿單刀起腳，被門將古拉施斯擋出。

踢到53分鐘，穆罕默德沙拿再次獲得單刀機會，佢今次冇甩拖，冷靜射入，亦係呢位埃及國腳今季各項賽事第24個入球。

5分鐘之後，輪到沙迪奧文尼把握對手失誤，單刀射成2比0，呢位塞內加爾前鋒喺歐洲賽為利物浦累積入20球，追平名宿魯殊，成為紅軍史上歐洲賽入球第4位多嘅球員，只落後第3位奧雲2球。至於排第1位係入咗41球嘅謝拉特，第2位係有24球進帳嘅穆罕默德沙拿。

去到補時，RB萊比錫原本有機會破蛋，可惜後備上陣嘅黃喜燦射門貼柱出界。利物浦領先2球，次回合返主場易踢好多。