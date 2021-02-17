巴塞歐聯3年5次慘敗　歷史顯示晉級機會係0

巴塞隆拿過去15年曾經4次捧歐聯冠軍，但近年卻往往成為歐聯悲劇主角，喺周三(17日)歐聯16強首回合主場以1比4不敵巴黎聖日耳門(PSG)之後，近年3年歐聯遭遇5次災難性慘敗。

第1次係2018年4月嘅8強，巴塞首回合主場大勝羅馬4比1，但次回合卻大敗0比3，因為對手有作客入球，巴塞遭淘汰出局。

跟住係2019年5月嘅4強，巴塞隆拿首回合贏利物浦3比0，以為晉級十拿九穩，點知次回合出現史詩式大逆轉，紅軍大勝4比0奇迹反勝殺入決賽。

巴塞隆拿上屆歐聯8強單場制，以2比8慘敗於拜仁慕尼黑腳下，更加係球隊史上最黑暗一日。

呢支西甲豪門今屆歐聯分組賽最後一輪主場0比3輸畀祖雲達斯，被對方搶走小組首名資格，結果16強抽中對PSG，為今場大敗埋下伏線，同時亦係巴塞史上首次歐聯主場2連敗，以及首次連續2場歐聯主場都失3球或以上。

最災難性係歐聯史上從未有球隊可以喺首回合主場輸1比4情況下，次回合反勝晉級，味意巴塞打入8強嘅機會係0，勢必繼2007年之後，再次無緣歐聯8強。