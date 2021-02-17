寶釵IG放閃認愛！球迷心碎了

網球女星特別鍾情猛男運動員？繼禾絲妮雅琪下嫁成為「籃球新抱」後，加拿大女神寶釵亦宣布與NFL球星魯道夫拍拖，不吝嗇甜蜜於IG放閃認愛，至於澳洲網壇1姐芭蒂則與高爾夫球「好好先生」傑斯克愈來愈恩愛，男方常以冧招氹得芭蒂心花怒放。

寶釵與全國美式足球聯盟球員魯道夫（Mason Rudolph）的緋聞已盛傳多時，情人節當日這位匹茲堡鋼人四分衞終於在IG公開一張認愛相片，相中他與寶釵在沙灘上相擁甜笑，穿上紅色比基尼泳衣的寶釵依偎在魯道夫的胸膛，一對俊男美女外形十分合襯（圖），不少網民畀Like之餘，也有人表示「心碎了」！

芭蒂男友甘心做球僮

另邊廂，世界網球1姐芭蒂於澳網期間繼續獲得男友傑斯克（Garry Kissick）陪伴，未封場前男友頻現身賽場力撐。其實兩人於4年多前在高球場上認識，本身作為高爾夫球手的傑斯克，外表與性格同樣穩重成熟，對芭蒂亦十分遷就，為了多陪伴女友，更不惜充當球僮，為的只是「見多幾面」。芭蒂身邊的好友表示，二人的關係已十分穩定，儼如夫妻一般。

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