歐聯好戲碼 歐霸之王VS射手新人王

星期三賽事焦點，推介歐聯16強首回合，由西維爾主場迎戰多蒙特。西維爾外號歐霸之王，不過今季打歐聯都唔失禮，分組賽拍住車路士出線。

西維爾在分組賽入9球失8球，前鋒安尼斯利攻入4球，不過近4場歐聯都有失波 試過主場吞車路士4蛋。

多蒙特近期表現大上大落，不過佢哋攻力屬於頂級，前鋒艾寧夏蘭特分組賽攻入6球，與尼馬及艾華路莫拉達並列今屆射手榜榜首，多蒙特無疑攻力強，但防守力相對較弱 在本土賽事連續8場失波。

而且佢哋近4場歐聯，3次開3球或以上，今場作客西維爾，一於捧2.5球入球大。

名家：邪神

直播表

周三2:00am 英超 般尼 Vs 富咸

Now 621

周三2:00am 西甲 利雲特 Vs 馬德里體育會

Now 632

周三4:00am 歐聯 波圖 Vs 祖雲達斯

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 西維爾 Vs 多蒙特

Now 644、有線661、601台

周三4:15am 英超 愛華頓 Vs 曼城

Now 621