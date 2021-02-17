C朗回國出擊！等睇祖記贏波圖

今晚續演歐聯16強首回合大戰，當中波圖主場迎戰祖雲達斯。葡超球隊波圖過去5屆參戰歐聯，只係試過一次打入8強；意甲勁旅祖雲達斯無論經驗及實力都喺對手之上，加上近3次歐聯對波圖全勝，有力反客為主，客勝值博。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616周四凌晨4時直播）

波圖自從2003/04年球季由摩連奴領軍奪得歐聯冠軍後，表現無以為繼，近年只屬陪跑分子，上屆更於外圍賽出局。搞成咁皆因波圖每逢有球員打出名堂，就會被賣去各大豪門賺錢，難以建立出一套同列強爭霸嘅陣容，所以遇上其他歐洲豪門，往往毫無招架之力，例如前屆8強對英超利物浦，波圖兩回合合計就慘敗1比6出局。

C朗充滿爭勝決心

近年喺意甲橫行嘅祖記，一直視歐聯為頭號目標，2015及2017年兩次殺入決賽，同樣功敗垂成。佢哋歐聯經驗豐富，特別係巨星C朗拿度職業生涯曾為曼聯及皇馬5奪歐聯冠軍，堪稱「歐聯王者」，呢位葡萄牙球星當年選擇轉投祖記，正正希望幫球隊一嘗歐聯冠軍滋味，爭勝心唔使懷疑。

祖記賽前收到好息消息，箭頭保羅戴巴拿已告傷愈並投入操練，雖然今仗未必趕及復出，但次回合可望披甲，對球隊士氣甚有幫助。加上祖記上場意甲作客拿玻里以0比1告負，谷埋一肚氣，作客必搵波圖祭旗。

值得一提，雙方對上一次歐聯交鋒係2016/17年16強階段，當年祖雲達斯兩回合分別作客贏2比0及主場贏1比0，可說完全食住波圖，加上「斑馬兵團」歐聯作客3連勝，合共攻入9球，客Ｗ有捧場價值。

■邪神

祖雲達斯近3次歐聯對波圖成績

勝

100%

陣容

波圖

99迪奧高哥斯達

18韋遜曼拿化 19贊素梅賓巴 3比比 32馬蘭沙亞

50法比奧韋拉 27沙治奧奧利華 8馬迪奧斯烏利 7路易斯迪亞斯

11馬利加 9達利美

祖雲達斯

1施捷斯尼

13丹尼路雷斯 4馬菲斯迪歷特 3基亞連尼 12阿歷士辛度

22費達歷高基艾沙 30賓坦古亞 25拉比奧特 14費斯頓麥堅尼

9艾華路莫拉達 7基斯坦奴朗拿度