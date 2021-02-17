15秒出Cue！奧蘇速決對手下仗約戰傳奇

威爾斯桌球公開賽繼續開戰，奧蘇里雲再顯「火箭」本色，周二出戰首圈賽事平均15秒出Cue，45分鐘就零封對手，以4比0淘汰羅拔威廉斯，而中國神童顏丙濤則在自己生日當天，連轟破百，踏入牛年響頭炮。

奧蘇在威爾斯迎來今年排名賽的首戰，對手是世界排名77的羅拔威廉斯，這位應屆世界冠軍速戰速決，4局先後「起迫」打出56、122、66及73，其中轟出122更是他今季的第26cue破百及生涯第1087次，而最誇張的是他出cue平均15秒，難怪賽後有球迷笑言：「真是眨吓眼就打完。」

下一圈奧蘇將會面對其老友兼前輩「白旋風」韋德，他個人對這場比賽也甚為期待，並認為是焦點所在：「當你有留意過去嘅比賽歷史，只有三至四人可以影響票房，韋德就是其中一個，或者仲有我以及老希堅斯....今場是傳奇(韋德)對少年傳奇(奧蘇)。」

至於中國桌球神童顏丙濤，在21歲生日當天迎來大師賽奪標後首場比賽，對住同胞徐思先落後一局下最終以4比1晉級。

此外，「桌球皇帝」亨特利在個人社交平台宣布自己復出日期，將會出戰下月的直布羅陀公開賽。這位7屆世界冠軍退役8年，今季獲得外咭參賽，早前表示會參加今年1月新增的「WST Pro」系列賽，但最終臨陣退賽，希望今次唔放「放飛機」！

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