籃球場重開復賽仍要等　李琪：願作任何配合

隨著新冠肺炎疫情緩和，康樂及文化事務署昨日（16日）宣布，將於周五（19日）重開室內體育館和籃球場，讓停擺逾一年的本地籃壇出現一絲曙光。然而，兩項錦標——銀牌和聯賽若要重啟，還得解決重重疑難。甲一球隊東方龍獅隊長李琪表示，為了盡快重返球場，無論定期檢測或接種疫苗都會配合。

政府宣布重開體育處所，惟限聚令維持2人，有待行政會議批准，才能放寬到4人。此外，市民只有進行戶外運動，及與其他小組保持1.5米距離的室內運動時，才可豁免佩戴口罩，相關豁免不適用於超過4人的隊際運動。種種因素都會成為復賽的「阻礙」。

首先，籃球作為隊際運動，球員若在室內進行正規5打5的比賽，必須佩戴口罩。惟香港籃球總會去年11月曾因「球員戴口罩會增加頭暈及受傷風險」，在工商盃復賽前兩日，緊急煞停賽事，相信銀牌和聯賽也有相關考慮。而限聚令更是籃壇停擺逾一年的關鍵原因，若想爭取豁免，或要如港超聯般，有相應的防疫措施作為「交換條件」。不過，由於本地籃球聯賽屬於業餘性質，大部分球員都有正職，勢難像港超聯以「隔離泡泡」形式復賽，定期檢測和接種疫苗或是可行辦法。

解決限聚令和口罩令的問題後，各球隊還需起碼數周的時間復操，才能進行高強度賽事。畢竟過往一年，球隊只能斷斷續續訓練，並靠球員自發跑步和健身鍛練體能，倉卒復賽很可能增加受傷機率。部分球隊亦需時召回外援，否則要以全華班應戰，無疑較為輸蝕。

籃總去年10月曾表示，會在條件許可下，於今年3月復辦銀牌和聯賽。惟東方龍獅隊長李琪認為，實現機會渺茫：「剛剛才宣布開放球場，3月復賽一定無可能，但會否考慮4、5月呢？希望籃總盡快公布聯賽時間表，讓我們重返球場。始終運動員生涯短暫，還有多少年當打呢？而且港隊需要備戰亞洲盃外圍賽，也需要一些比賽適應節奏。」他建議籃總牽頭與政府斡旋，稱會配合相關防疫措施：「無論要求球員定期檢測或打疫苗，我想我們都願意配合。只希望能趁著現在疫情緩和，球場開放盡快比賽，就算縮短賽期，在2、3個月內完成都可以。」