澳洲人43年夢粉碎！「一姐」芭蒂提早出局

世界「一姐」芭蒂想爭取成為43年來首位本土球手在家鄉贏得澳網冠軍的夢想被粉碎，周三（17）她在領先的優勢下被捷克的麥卓娃淘汰，8強止步，緣盡今屆澳網。

被視為奪標熱門之一的芭蒂，力爭為自1978年姬絲奧妮爾之後在澳網奪冠的澳洲第1人，8強戰對住25號種子的麥卓娃開局把握住優勢，僅花24分鐘先贏第一盤，甚至在第二盤一度領先2比0，但麥卓娃經過離場治療後即有大轉變，並一口氣連贏兩盤，以1比6、6比3及6比2成功逆轉，全場耗時1小時58分鐘闖入女單4強。今仗芭蒂共有19次無壓下犯錯，相比對方的9次多出一倍，被擯出局亦無話可說。

至於22號種子貝迪就在「美國內戰」勝出，以4比6、6比2、6比1反勝好友彭高拉，取得女單4強席位，將與麥卓娃爭逐決賽資格。

男單方面，俄羅斯麥維迪夫以直落三盤7比5、6比3、6比2淘汰同胞羅保夫，連續兩個大滿貫均躋身4強。

此外，澳網經過四天閉門作賽後，大會宣布將重開比賽場有限度讓觀眾入場觀戰，至四強及決賽甚至將每日的入場觀眾提升至每天2萬5千人。周四起的賽事，每場限定約7400人入場，賽會規定觀眾必須戴上口罩，遵守防疫措施。

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