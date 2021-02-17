曼城如果今晚贏波　將會17連勝

今晚英超有兩場補賽上演，尾場由愛華頓主場鬥曼城；愛華頓上場淨吞弱旅富咸雙蛋，聯賽連盃賽近8場主場僅得1勝；相反曼城愈贏愈有，16連勝已刷新英格蘭頂級聯賽球隊最長連勝紀錄，而且當中仲有13場可以淨勝對手2球或以上，現階段無謂刻意打對台，曼城讓一球、球半照捧上盤。（Now 621周四凌晨4時15分直播）

「拖肥」愛華頓上場聯賽主場0比2不敵護級球隊富咸，近8場主場法定時間僅得1勝3和4負，如果單計聯賽更只得1和3負，表現持續低沉；上場因傷缺陣嘅卡維特利雲雖然據報有機會復出，但另一主將占士洛迪古斯有輕傷，今仗上陣成疑，中前場唔齊腳想爆冷唔容易，領隊安察洛堤雖然老謀深算，但今場似乎都冇乜計。

聯賽對戰食住愛華頓

曼城上場3球大勝熱刺，自上年12月中開始喺各項賽事已經連贏16場，繼續刷新英格蘭頂級球隊最長連勝紀錄，無論狀態同士氣俱達巔峰；「藍月亮」嚟緊周末嘅聯賽將要作客近況回勇嘅阿仙奴，跟住會喺歐聯16強首回合硬撼慕遜加柏，現階段當然希望繼續搶分，打好奪標基礎。既然曼城喺上述16場勝出嘅比賽，有13次淨勝對手2球或以上，腳風大順勒都勒唔住，加上佢哋近5次聯賽對愛華頓亦全部贏晒，其中4次至少贏兩粒，實力明顯高過「拖肥」一班，曼城讓一球、球半照捧上盤。

■笛子波童

曼城近16場成績

81% 贏2球或以上

愛華頓(左至右)

33羅賓奧臣

12盧卡斯迪治尼 5米高堅尼 4賀基迪 12盧卡斯迪治尼

16杜哥利 26湯姆戴維斯 10基菲爾施古臣 17伊禾比

9卡維特利雲 7李察利臣

曼城(右至左)

31艾達臣摩拉斯

27祖奧簡斯路 3魯賓戴亞斯 14拿樸迪 22班捷文文迪

20貝拿度施華 16洛迪卡斯簡迪 47菲爾科頓

21費倫托利斯 9加比爾捷西斯 7史達寧