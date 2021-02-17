亞冠盃　冤家路窄　傑志或同FC廣州一組

香港球隊傑志在今屆「亞冠盃」，將很大機會與FC廣州（廣州恆大）同組！

傑志在今屆賽事被編入J組，原本與泰超球隊FC泰港、FC山東（山東泰山）和附加賽晉級球隊同組。惟山東泰山早前因違規而被亞洲足協（AFC）取消資格，傑志的最新對手雖仍未獲正式確認，但據AFC官網賽程表顯示，傑志已預定在4月28日和5月1日與FC廣州對壘，相信FC廣州很大機會遞補FC山東的檔次，被重新編排在J組，「藍鳥」亦是將繼2017年的東方龍獅後，再次與這支前亞冠冠軍狹路相逢。

FC廣州與香港球隊的比賽一向備受關注，2017年東方龍獅與FC廣州在「亞冠盃」比賽期間，曾因有廣州球迷在看台展示政治標語而被罰閉門作賽2場。雙方職球員在半場休息時，亦曾於球員通道發生衝突，東方龍獅當屆賽事最終2場皆不敵FC廣州。

除此之外，早前宣布不再兼任FC廣州總經理一職的球員鄭智，亦勢繼續成為賽事焦點。事關這位中國國腳2015年，曾在對香港隊的世界盃外圍賽賽事，涉嫌辱罵港隊門將葉鴻輝，加上其被認為兇悍的踢法，勢令這兩場對傑志的亞冠賽事更添話題性。