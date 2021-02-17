活在性侵陰影　比莉絲：將來有女都唔畀佢玩體操

美國體操「全能女王」兼4面奧運金牌得主比莉絲，近日接受哥倫比亞廣播公司電視新聞節目《六十分鐘時事雜誌》的專訪，被問到曾被隊醫性侵一事時，23歲的她顯然仍活在陰影中，她更表示若果將來成為母親，絕不會讓女兒參與美國體操隊，以免受到侵害。

體壇Me Too運動揭露了美國體操隊內極其醜惡的事實，體操隊前隊醫納薩爾藉着訓練長時間性侵多名未成年女學員，受害人數逾100人，當中包括比莉絲，雖然「狂魔」已被判重囚175年，但那份傷害仍縈繞在比莉絲的心中，她更將矛頭指向監管當局－美國體操協會，而被問到會否讓將來的女兒習體操或代表國家，她說：「不會！」比莉絲堅決的回應：「因為我仍然感到不安，美國體操協會未有全力做好應有責任，去阻止事件發生，而該會亦不能向運動員保證，這等事情以後不會發生。」

與此同時，這位被譽為史上最偉大的體操選手，對東京奧運受疫情影響而延期一年，坦言打擊了她的全盤計劃，一度令她崩潰及抑鬱：「我們在德州的訓練基地因疫情而關閉，我度過了長達7星期的假期，我懷疑自己能否跨過來，如何才可以重拾幹勁面對未來。」為逃避現實，她更一度渴睡起來，幸好經過一段時間的消化及思考，比莉絲已調教好心態，將目標定為「檢視自己克服困難的能力」，重整旗鼓，準備一步步向奧運進發。

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