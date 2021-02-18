自殺式回傳！祖雲達斯慘輸畀波圖

周四(18日)凌晨歐聯16強首回合爆出冷門，意甲勁旅祖雲達斯作客1比2不敵葡超球隊波圖，祖記球員衰在精神唔集中，上下半場各出現1次「閃電失波」，包括中場賓坦古亞「自殺式」回傳，連累球隊被射爆，難怪球王C朗踢到躁爆，向隊友豎食指，宣洩不滿。

C朗今場返回祖國葡萄牙比賽，熟悉對手路數，加上祖雲達斯過去3次歐聯對波圖，獲得全勝，照計贏面比較大。祖記可能因而輕敵，開波僅1分鐘，中場賓坦古亞漫不經心，回傳畀門將施捷斯尼，完全無視伏兵門前嘅波圖球員達利美，結果被呢位伊朗國腳順勢剷入網。

祖雲達斯一早失波之後，反擊乏力，仲有門將施捷斯尼傳球失誤，被波圖中場沙治奧奧利華拉截到並起腳射門，只因省中對手出界，否則祖記又要失多1球。呢支意甲班霸屋漏偏逢連夜雨，踢到35分鐘，中堅基亞連尼受傷退下火線，由美列迪美羅入替。

換邊後，祖雲達斯又犯下精神唔集中嘅問題，下半場開波僅19秒，就被波圖1次快攻，由馬利加射成2比0。其後祖記仍然處於劣勢，直至比賽後段先至有些少起色，並於82分鐘由費達歷高基艾沙射入追至1比2，總算取得作客入球，令次回合未至於太難踢。

祖記巨星C朗今場獨力難支，睇見隊友咁唔生性，更加火滾，特別係下半場所失1球，祖記喺禁區內有7位球員，但都被對手馬利加射入，當時C朗向隊友豎食指，宣洩不滿，見佢既憤怒又無奈，認真慘情，希望佢次回合返主場，可以幫祖雲達斯打場逆轉勝啦。